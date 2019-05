Video: reservväelane näitas "Ringvaates" Kevadtormil vajalikku varustust

Kevadtorm toimub 29. aprillist 17. maini ja sellest võtab osa 9000 inimest.

Suurbritanniast Kevdatormile saabunud Steven Johan Sepp võttis "Ringvaatesse" kaasa kogu õppusel vajamineva.

"Kõigepealt lahingvarustus, mis on see esmane asi, mis mul kogu aeg seljas oleks põllu peal. /.../ Nagu me oleme näinud igasugust ilma, siin kotis on kõike, mis igale ilmastikule vaja on," rääkis ta.

Lahingvarustuse hulka kuulub ka killuvest. "Kuule see kinni ei pea, aga lendavad killud ja sellised asjad ta võtab kinni küll. Ta on kõvasti kergem kui kuulivest," selgitas Sepp.

Reservväelase kotti peab ära mahtuma kõik peale relva ja kiivri, muu hulgas magamiskott, kummikud ja söök 24 tunniks.

Seda, mida kõike reservväelasel õppusel vaja on, vaata pikemalt artiklile lisatud videost.