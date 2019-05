"Luurevaala" juhtum sai alguse pühapäeval, kui Norra kalurid kohtasid Ingoya saare juures valgevaala, kellel oli ümber GoPro kaamera - või ka relvastuse jaoks mõeldud - kinnituskohaga rakis kirjaga "Equipment of St. Petersburg". Kalurid rääkisid, et valgevaal oli ise nende juurde tulnud, nendega kontakti otsinud ja neile järgnenud, vahendasid Norra ringhääling NRK (lisatud uued videod) ja ajaleht Guardian.

Kohe pärast juhtumi avalikuks saamist hakkasid meedias levima spekulatsioonid, et valgevaal võib olla pärit Vene Põhjamere laevastiku baasist. Venemaa mereväge on ka varem korduvalt kahtlustatud selles, et nad on veeimetajaid luure- või militaarülesandeid täitma dresseerinud.

Venemaa kaitseministeerium veeimetajate programmi omamist eitanud ning Norra julgeolekuteenistus PST, mis praegu valgevaala küljest võetud rakist uurib, pole oma ametlikku hinnangut veel andnud.

Samas on meedias esile kerkinud ka teine teooria, mille kohaselt on valgevaal pärit hoopis USA-s Florida osariigis St. Petersburgis asuvast merepargist. Seda teooriat toetavat näiteks see, et rakisel olev kiri oli inglise keeles, ning see, et valgevaal oskab erinevaid trikke, millega inimesi lõbustada. Selle teooria toetajaid pole aga suutnud seletada, kuidas Floridast põgenenud valgevaal võiks nii kaugele jõuda. Venemaa mereväebaasi päritolu toetavad asjatundjad Florida teooriat siiski tõenäoliseks ei pea.

Hoolimata sellest, kust valgevaal pärit on, tuleb praegu hoolt kanda selle eest, et ta ellu jääks, sest ilmselgelt on ta harjunud inimeste toel elama ega pruugi iseseisvalt meres hakkama saada. Norra kalandusameti esindaja Jorgen Ree Wiig ütles, et igal juhul on plaanis valgevaala tegemisi jälgida, sest nüüd on ta paraku Oslo vastutusel. Võimud kutsusid üles valgevaala mitte toitma, et ta harjuks endale ise toitu otsima ning saaks võib-olla tulevikus liituda teiste valgevaaladega.

Tjufordi elanik Linn Saether rääkis NRK-le, et valgevaal on inimestega väga sõbralik ning tuleb alati kohale, kui teda kutsutakse. Ta keerutab end vees, teeb hüppeid ning toob tagasi vette visatud plastikrõngaid ning jääb seejärel ootama, justkui sooviks ta oma trikkide eest inimeste käest midagi head saada, selgitas ta.

"On näha, et teda on õpetatud asju otsima ja tooma tagasi vette visatud asju," nentis Saether.

NRK on kuulutanud välja konkursi, et valgevaalale nimi leida.

Valgevaala lugu on maailma meedias palju tähelepanu pälvinud ning temaga seoses on ilmunud ka juba naljauudised. Näiteks teatab Iiri naljauudiste leht Waterford Whispers News Salisbury juhtumile viidates, et "Valgevaal soovis vaid üht Norra katedraali külastada".