Kopli liinide arendajal tuleb hiljuti põlenud tsaariaegne hoone taastada

Liinivahe 17 maja süttis 31. märtsi öösel ning hoone sai tules kõvasti kannatada.

Linnavolikogu liige Jaak Juske esitas Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile aprilli alguses arupärimise, kus tõi välja, et tsaariaja lõpus ehitatud hoone, mida tuntakse niinimetatud pika majana, oli üks esimesi kivitrepikojaga eeslinnamaju Tallinnas. Ta soovis linnapealt vastust, kas Tallinn nõuab hoone omanikult selle täielikku taastamist.

Kõlvart ütles 2. mail saadetud kirjalikus vastuses, et linn on sõlminud hoone omanikuga ostu-müügi kokkuleppe, mille kohaselt tuleb Liinivahe 17 kinnistul paiknev hoone säilitada ja taastada.

"Hoone osaline hävimine ei vabasta omanikku kohustusest tagada hoone säilimine ja taastamine vastavalt detailplaneeringule ja ostu-müügi kokkuleppele," sõnas Kõlvart ja lisas, et ka omanik pole avaldanud soovi lepingutingimusi muuta.

Juske küsis ka seda, mis ajaks peaks olema hoone säilinud osa konserveeritud, arvestades, et sellega on kiire.

Kõlvart vastas, et linnaplaneerimise ameti koostatud Kopli liinide ala lähtetingimuste skeem on ostu-müügileppe osa, millest arendajal tuleb oma tegevuses lähtuda. Skeemil on tähistatud ka hooned, mis tuleb säilitada.

"Hoone säilimine, ohutuse tagamine ja heakord on ennekõike omaniku kohustus ja vastutus. Linn kohustab omanikku hoonet säilitama ja taastama läbi detailplaneeringu menetluse," ütles ta.

Lisaks nõustab linnaplaneerimise amet Kõlvarti sõnul järjepidevalt Kopli liinide projekteerijaid ja ehitajaid.

Liinivahe 17 hoone paikneb miljööväärtuslikul hoonestusalal. Kõlvart märkis, et hoone omanik võib taotleda hoone restaureerimiseks linnaplaneerimise ametilt toetust. Niisugune toetus on ette nähtud Tallinna linnavolikogus vastu võetud restaureerimistoetuste andmise korraga, et säilitada Tallinnas ajastutruud miljööd, arhitektuuri ja materjalikasutust.

"Seni pole Kopli liinide taastamiseks ja korrastamiseks toetust taotletud," lisas linnapea.

Sama hoone on varem tähelepanu keskmesse sattunud 2017. aasta suvel, kui seal tulistati hoonet valvanud kaht turvameest, kes said raskelt haavata. Eelmise aasta detsembris mõistis kohus tulistaja, 75-aastase Aleksandr Jakimenko 15 aastaks vangi.

Kopli liine arendab Fund Ehitus, kellega Tallinna linn sõlmis Kopli liinide maa-ala ostu-müügilepingu 2015. aasta sügisel. Kümmekonna aasta jooksul peaks piirkonda ehitatama umbes 900 uut korterit.