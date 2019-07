Tallinnas Kopli liinidel tehtav arendus loob piirkonda 900 uut korterit. Kohalikud elanikud aga leiavad, et uus detailplaneering ei arvesta, et tegu on miljööväärtusliku piirkonnaga ja selles puudub plaan taristu rajamiseks.

"Aktuaalne kaamera" kohtus piirkonna elaniku, endise Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoniga Maleva tänaval. Just Maleva tänav ongi tema sõnul põhiline murekoht. Kopli liinideni viiv tee on juba praegu halvas korras, kui aga liinidele luuakse pea 1000 korterit, suureneb liikluskoormus, millele tee tema hinnangul vastu ei pea.

"Kõigepealt tuleks välja ehitada infrastruktuur. Ei ole normaalne, et me arendame kortereid ja inimesed ise vaadaku, kuidas nad liikuma saavad. See ei ole arendaja mure, see peaks olema linna mure. Kuni 2022 ei ole planeeritud üldse teedeehitust," selgitas Jürgenson.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Peeter Järvelaid loodab, et suur osa seal kandis elavatest inimestest hakkab sõitma trammiga ja jätab auto koju.

"Ma olen kindel, et nad nädala sees ei hakka kasutama autot, kuna siin majade all, ka majade vahel läheb suur, suur parkla, ma pole tükk aega nii suurt parklat näinudki. Mina arvan, et paljud autojuhid, kuna siin on nii hea liikuda ja pereliikmed, nad ei hakka kasutama autot, sest pole mõtet rumal olla," arutles Järvelaid.

Teise suure murekohana toovad piirkonna praegused elanikud välja planeerigu muutmise ehk uue planeeringuga on muudetud esialgset planeeringut viisil, mis ei arvesta sellega, et Kopli liinid on miljööväärtuslik ala.

"Kui 2009. aastal kehtestatud detailplaneeringuga olid määratud tulevad korterid kahe- ja kolmekordsed. Siis praegusel juhul 2018 detsembris võeti vastu uus otsus linnavolikogu poolt, mille poolt algatatakse uus detailplaneering, mille põhjal on nelja- ja üheksakordsed hooned," ütles Jürgenson.

"Need suuremad majad, mis seal on, on ju selleks, et varjata seda tööstuslikku osa ja neid on ainult kolm maja, neid suuremaid," kommenteeris Järvelaid.

Jürgensoni sõnul häirib kohalike veel ka see, et ehitustegevus laienes roheala arvelt.

"Mina soovitaks teil minna ja vaadata nende majade ümber olevaid puid. Kopli liinidel on puud sama suured nagu Süsta pargis. See on nüüd maitse küsimus," ütles Järvelaid.

Kui ühist mõistmist ja lahendusi ei leita, kaaluvad kohalikud elanikud linna vastu kohtusse minna.