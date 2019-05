"Otsustasin kandideerida, et pakkuda Isamaale oma kogemusi ja väliskontakte," ütles Lepik von Wiren esmaspäeval ERR-ile. Tema sõnul kulgeb kogu Eesti areng Isamaa seatud rajal ning seda oluliselt muuta ei ole vaja.

Seeder tervitas Lepiku kandideerimist, märkides, et ta pole kunagi üksi esimeheks kandideerinud, kaks aastat tagasi võistles ta Kaia Ivaga.

"Minu platvorm on ju väljakujunenud - see põhineb rahvuskonservatiivsel maailmavaatel, parempoolsel majanduspoliitikal ja väärtuspõhisel poliitikal, mitte kaasajooksmisel päevapoliitikaga," ütles Seeder ERR-ile.

Tema sõnul tõestavad selle poliitika edu ka viimased valimised, kus Isamaa sai kohalikel valimistel rohkem kohti kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakoond (EKRE) ning riigikogu valimised, milles Isamaa edestas sotsiaaldemokraate.

Illimar Lepik von Wiren töötab NATO Küberkaitsekoostö Keskuse rahvusvahelise koostöö juhina. Lepik on sündinud 17. oktoobril 1989 Stockholmis, tema ema on Eesti kunagine riigisekretär ja praegu diplomaadina töötav Aino Lepik von Wiren. Eestis elab ta aastast 1992, kuid ta on elanud ka Portugalis, Ühendkuningriigis, Belgias. Isamaa liige on Lepik alates augustist 2009.

Isamaa 20-liikmelisse eestseisusesse kandideerib 28 inimest. Uue valitsuse Isamaa viiest ministrist kandideerivad sinna Raivo Aeg, Riina Solman ja Urmas Reinsalu. Eestseisusesse pürgijate seas on ka ettevõtja Tõnis Palts, Avalikult Rail Balticast juhatuse liige Priit Humal, ettevõtja Kaspar Kokk, mitmed riigikogu liikmed ja erakonna piirkonnajuhid.

Isamaa suurkogu toimub 11. mail Tallinna Tehnikaülikooli aulas. Lisaks esimehele ja eestseisusele valitakse ka üheksa aukohtu ja viis revisjonikomisjoni liiget. Suurkogul esinevad kõnedega erakonna esimees Seeder ja Isamaa esinumber Euroopa Parlamendi valimistel Riho Terras. Tervitusega esineb kristlik-demokraatlikke ja konservatiivseid Euroopa erakondi ühendava Euroopa Rahvapartei (EPP) president Joseph Daul.