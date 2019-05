Terras soovib Euroopa riikide vahel vastutuse võrdselt jagunemist

"Euroopas toimuvad poliitilised protsessid ei ole kellelegi üllatuseks. Populism punub pesa ja kinnitab kanda. Polegi oluline, kas on tegu vasak- või parempopulismiga ja Itaalia näitel on nad ühes valitsuskoalitsioonis suisa koos," ütles Terras.

"Populistide eesmärk on Euroopat nõrgestada, sest Euroopa nõuab vastutustunnet ja reeglitest kinnipidamist. Reeglid on mõeldud kõigi jaoks. Euroopas ei tohi olla uusi ega vanu. Euroopas ei tohi olla vähem ja rohkem euroopalikke riike ja rahvaid. Nii samuti ei tohi olla ka riike, kes kannavad vähem vastutust kui teised."

"Isamaa läheb Euroopa parlamendi valimistele tugeva nimekirja ja väärtuspõhise programmiga. Selle programmi sõnumite kõlamajäämine on meie kõigi vastutada," märkis Terras. "See programm nagu ka meie sõsarparteide programmid ja sõnumid üle terve Euroopa peavad inimestele tooma tagasi kindlustunde ja veendumuse, et Euroopa idee elab ja selle idee kõige paremad kandjad on kristlikud demokraadid, paremtsentristid, konservatiivid – kõik, kes on koondunud Euroopa rahvapartei katuse alla."