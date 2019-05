Trumpi otsus tõi kaasa Hiina aktsiate tugeva languse

Kokku tähendab see 200 miljardi dollari väärtuses lisatolle, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Trump kurtis lisatollidest teatades edu puudumise üle Hiinaga peetavatel kaubanduskõnelustel. Veel hiljuti rääkis Trump, et kõnelused kulgevad edukalt.

Hiina börsi jälgedes läksid esmaspäeval langusse ka Euroopa turud.

Analüütikud näevad Trumpi sammu taga püüdu Pekingile läbirääkimistel survet avaldada.

"Me teame, et ta on väga agressiivne läbirääkija ja eks läbirääkimised ongi jõudnud lõppfaasi, mis tavaliselt ongi kõige teravamad. Vaja on veel saada paika viimased kõige olulisemad asjad, mis on ka kõige raskemad punktid läbirääkimistel. Ilmselt sealt see soov tuli anda märku, et USA kaitseb ikkagi oma huvisid ja väga jõuliselt kaitseb," selgitas LHV portfellihaldur Mikk Taras.

"Hiina aktsiaturg kukkus hommikul 5,8 protsenti. Rõhutama peab siiski, et ta on jätkuvalt alates aasta algusest 24,4 protsenti tõusnud. Näeme, et paranemisootust on sinna jätkuvalt kõvasti sisse hinnatud. USA aktsiaturud on tippude lähedal ja kui nüüd Trumpi säutsudel on alust ja seda lepet tõesti ei tule, siis selge on, et aktsiaturud pigem võtavad suuna alla. Tõenäolisem on, et see lepe pigem tuleb, sest nii majandus kui turud, mida Trump oma edu baromeetrina väga hindab, ootavad seda lepet, ja usun, et Trump ei saa enne presidendivalimisi valijatele pettumust valmistada," jätkas ta.