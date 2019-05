Hiina võimud teatasid reedel, et koostavad nende jaoks ebausaldusväärsete välisfirmade ja välismaalaste musta nimekirja. See samm hoogustab ilmselt veelgi kaubandussõda USA-ga.

"Välisfirmad,-organisatsioonid ja -maalased, mis ei täida turureegleid, kalduvad kõrvale lepingu vaimust või kehtestavad blokaade või peatavad tarneid Hiina firmadele mitteärilistel eesmärkidel ja kahjustavad tõsiselt Hiina ettevõtete legitiimseid õigusi ja huve, lisatakse "ebausaldusväärsete organisatsioonide" nimekirja," ütles Hiina kaubandusministeeriumi pressiesindaja Gao Feng.

Gao sõnul avaldab Hiina valitsus peagi üksikasjalikud meetmed musta nimekirja kantavate firmade vastu.

Tõenäoliselt on sellise nimekirja koostamine Pekingi vastukäik USA ülemaailmsele kampaaniale Hiina telekomihiiu Huawei vastu.

Ilmselt soovib Peking sellega sundida välisfirmasid säilitama ärisidemeid Huaweiga.

"Mõned välisorganisatsioonid on rikkunud normaalseid turureegleid ja oma lepingute vaimu" tarnete katkestamiseks ja "teiste diskrimineerivate sammude astumiseks Hiina firmadele, kahjustades nende õigusi ja huve ning seades ohtu Hiina julgeoleku- ja rahvuslikud huvid," vahendas riiklik päevaleht Global Times kaubandusministeeriumi pressiesindaja sõnu.

USA valitsus on kuulutanud Huawei ohuks riigi julgeolekule, sest kahtlustab, et Peking kasutab telekomiettevõtet luuretööriistana. Ta on otsustanud piirata Ühendriikide firmade äritegevust Huaweiga ning on ärgitanud ka liitlasi piirama ettevõtte 5G tehnoloogia kasutamist.

Mais otsustas USA valitsus oma määrusega keelata Huawei toodete kasutamise Ühendriikides, sisuliselt keelates firma tegevuse oma turul, ja kandis Hiina telekomihiiu musta nimekirja, mis lõikab firma ära üliolulistest USA-s toodetud komponentidest. Viimase otsuse jõustamise otsustas Washington 90 päevaks edasi lükata.