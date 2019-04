Mnuchin: USA-Hiina kaubanduskõnelused on otsustavas faasis

Mnuchin ja USA kaubandusvolinik Robert Lighthizer sõidavad sel nädalal Pekingisse osalema kaubanduskõneluste järjekordses voorus. Järgmisel nädalal peetakse läbirääkimisi Washingtonis.

"Arvan, et mõlemal poolel on suur tahe näha, kas me saame selle lõpuni viia või edasi liikuda," ütles Mnuchin usutluses Fox Business Networkile.

"Me loodame kahe järgmise vooruga, Hiinas ja DC-s, jõuda punktini, kus me kas soovitame presidendil sõlmida lepe või soovitame seda mitte teha," ütles ta.

Trump tõstis mullu tariife 250 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele, millele Peking vastas tariifidega 110 miljardi väärtuses Ameerika kaupadele.

USA ettevõtted kurdavad, et tariifid on tõstnud tootmiskulusid ja selgusetus tuleviku osas viivitab investeeringuid ja värbamist.

Mnuchin kaitses aga Trumpi agressiivset kaubanduspoliitikat ja ütles, et tariifid on olulised inimeste läbirääkimislaua taha toomiseks.

Washington nõuab, et kaubanduslepe oleks jõustatav ja sellel oleks karmid kontrollmehhanismid. Mnuchini sõnul ollakse selles osas leppele lähedal ja see vajab vaid peenhäälestamist.

Leppega tahetakse paremini kaitsta ka USA tehnoloogiat ja ärisaladusi ning avada Hiina turgu välisinvesteeringutele, ütles Mnuchin.

"Kõige olulisem on see, et meil oleks tasakaalus majandussuhe. USA on nende investeeringutele ja kaupadele avatud olnud. Me tahame vastastikust kaubandussuhet," lisas ta.