Meediatüüpidest olid aasta suurimad tõusjad raadio ja välireklaam, mis kasvasid vastavalt 9,1 protsenti 11,4 miljoni euroni ja 6,1 protsenti 16,2 miljoni euroni.

Kantar Emori Balti regiooni juht Margo Veskimägi sõnul on kodumaine meediareklaamiturg tervikuna kasvanud globaalse meedia jätkuva surve kiuste. "Just Eesti meedia internetireklaami kasvu peatumine viitab tugevale väliskonkurentsile," ütles ta.

"Raadioreklaami kasvu toetabki suuresti asjaolu, et Eesti elanikud kuulavad valdavalt meie enda raadiojaamu ja raadioturg on välismaise konkurentsi suhtes endiselt üsna immuunne. Küllap lähtuvad sellest ka reklaamiostjad, pealegi on raadioreklaamiturg oma kolme suurema tegijaga üsna hoomatav, sellal kui internet on enam killustunud."

Suurim osakaal meediareklaamiturul oli jätkuvalt telereklaamil 25 protsendiga. 19 protsendiga järgnes reklaam internetis ning 16 protsendiga ajalehed ja välireklaam.

Kantar Emori teatel klassikalise välireklaami maht seejuures pigem kahanes, sellal kui videotabloodel reklaam tegi ühe aastaga ligi 40-protsendilise kasvu. Välireklaami kasvu veab digitaalsete ekraanide lisandumine nii tänavatele kui ka kaubanduskeskustesse.

Kui ajakirjade reklaamimaht vähenes 2017. aastal tervelt 16 protsenti, siis eelmise aasta langus oli 3,3 protsenti.

Lätis kasvas meediareklaamiturg mullu kaks korda kiiremini kui Eestis, ent siinne turg oli endiselt rohkem kui 19 miljoni euro võrra suurem. Kõiki kolme Balti riiki ühendab välimeedia ja raadio reklaamimahtude kõige kiirem kasv.