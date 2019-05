Soome saatkonna ametnik: valitsuskõnelustel võib probleemiks saada keskkonnateema

Soome valimised võitnud sotsiaaldemokraatide esimees Antti Rinne on alustanud koalitsioonikõnelusi Keskerakonna, Roheliste, Vasakliidu ja Rootsi Rahvaparteiga ning loodab nendega moodustada enamusvalitsuse. Viiel erakonnal kokku oleks 200-kohalises parlamendis 117 kohta.

Hannele Valkeeniemi rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et niisugune valitsuse koosseis ei oleks Soomes haruldane.

"See ei ole üldse eriline, kui me vaatame Soome ajalukku. Mina nimetaksin seda isegi retrokombinatsiooniks. Meil on väga pikk kogemus nn punamuld valitsustega, mis on sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonnaga. Teine nimetus võiks olla roheline rahvarinne. Selline nimetus kui Rahvarinne on ka - ilma roheliseta - pikki aastaid olnud meil valitsuses. Nii et koosseis iseenesest ei ole üllatus, aga eks partnerid, erakonnad on muutunud," rääkis ta.

Kui valitsuspartnereid on viis, siis igaühel on ka oma soovid ning see võib tekitada koalitsioonikõnelustel raskusi. Valkeeniemi hinnangul võivad praeguse kombinatsiooni juures osutuda probleemiks keskkonnaküsimused.

"Mets. Tselluloositehas, mis on kavandatud Kemisse. Meil on nüüd tulemas kaks rohelist parteid - Keskerakond ja Rohelised -, aga nende arvamused metsa kasutamisest ja süsiniku sidumisest metsas on eristuvad. Nii et vaatame, kuidas need lähevad," selgitas Valkeeniemi.

Valkeeniemi ei näe põhjust, miks ei võiks aga viiest parteist koosnev valitsus teoks saada.

"Meil on isegi nii pikk kogemus nendest enamuskoalitisoonidest ja laiapõhistest valitsustest, kus on väga palju erinevate ideoloogiatega parteid olnud samas valitsuses, nii et ma küll ei usu, miks nüüd ei võiks see teostuda."