HKScan ja Rakvere Farmid otsivad Teet Soormiga kohtuvälist kompromissi

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane kinnitas ERR-ile, et pooled esitasid reedel taotluse kohtuistungi tühistamiseks ja kompromissläbirääkimiste pidamiseks.

Rakvere Farmid nõuab hagis eksjuhtidelt Teet Soormilt ja Mati Tuvilt juhatuse liikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist solidaarselt 1 967 671 eurot ning viiviseid 227 236,34 eurot.

Rakvere Farmide hinnangul on Soorm ja Tuvi tasunud endale aastaboonuseid, tehes makseid OÜ Laventra poolt esitatud teenusearvete alusel olukorras, kus see firma tegelikkuses käsunduslepingu alusel mingeid teenuseid ei osutanud.

Hagi kohaselt Rakvere Farmid nõukogu aastaboonuste maksmist ei otsustanud ning seetõttu on väljamaksed tehtud õigusliku aluseta ning Soorm ja Tuvi on juhatuse liikmetena omastanud tööandja vara OÜ-le Laventra tehtud maksete kaudu.

Hagi kohaselt tekkis Rakvere Farmidele kahju nii OÜ-le Laventra alusetult välja makstud tasude kui ka juhatuse liikme varjatud tasuna väljamaksmisest tekkinud maksukulu näol ehk kokku 1,967 miljonit eurot.

Samas on Harju maakohtu menetluses veel mitu HKScani ja Rakvere farmide hagi Soormi ja Tuvi vastu, ühtekokku 4,8 miljoni ulatuses.

Eelmise aasta 29. novembril pidas keskkriminaalpolitsei Teet Soormi ja Mati Tuvi kinni, kuna prokuratuur kahtlustab neid suures ulatuses omastamises ja rahapesus.

Põhja ringkonnaprokurör Stella Veber selgitas, et kahtlustuste järgi omastasid Soorm ja Tuvi aastatel 2010-2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid.

"Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Teet Soorm ja Mati Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle kolme miljoni euro," märkis ta ja lisas, et kriminaalmenetluses on tsiviilhagi tagamiseks arestitud üle 1,3 miljoni euro väärtuses erinevat vara.

Soorm oli üheks AS-i Rakvere Farmid (endise nimega AS Ekseko) juhatuse liikmeks 2000. aasta 21. detsembrist kuni 2016. aasta 1. detsembrini, samuti oli ta HKScan Estonia juhatuse liikmeks 1999. aasta 20. oktoobrtist kuni 2000. aasta 12. aprillini, 2000. aasta 15. maist kuni 2001. aasta 25. juunini ning 2012. aasta 15. veebruarist kuni 2016. aasta 1. detsembrini.

Tuvi oli 2016. aastani HKScan Estonia seakasvatusdivisjoni direktor ja HKScanile kuuluva Rakvere Farmide juhatuse liige.