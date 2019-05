Osapooled jõudsid omavahel kõigis kolmes tsiviilasjas osapooli rahuldava kokkuleppeni. HKScani jaoks on antud kokkuleppe eesmärk pika kohtuprotsessi vältimine, ütles HKScani kommunikatsioonijuht Kerstin Aps BNS-ile.

Ettevõte soovib keskenduda enda majandustulemuste tugevdamisele ning grupiülese efektiivsusprogrammi juurutamisele. Baltikumis hoiab ettevõte fookuses igapäevast äritegevust, lisas Aps.

Harju maakohus andis paar nädalat tagasi Eesti suurimale seakasvatajale HKScanile koos tütarfirmaga Rakvere Farmid ja eksjuhile Teet Soormile üle kahe miljoni euroses nõudes viimase vastu aega kohtuvälise kokkuleppe sõlmimiseks. BNS-ile teadaolevalt esitasid pooled 10. mail ühise taotluse kohtuistungi tühistamiseks ja kompromissläbirääkimiste pidamiseks.

Rakvere Farmid nõudis hagis eksjuhtidelt Teet Soormilt ja Mati Tuvilt juhatuse liikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist solidaarselt 1 967 671 eurot ning viiviseid 227 236,34 eurot, sest eksjuhid olid tasunud endale aastaboonuseid, tehes makseid OÜ Laventra poolt esitatud teenusearvete alusel olukorras, kus see firma tegelikkuses käsunduslepingu alusel mingeid teenuseid ei osutanud.

Hagi kohaselt Rakvere Farmid nõukogu aastaboonuste maksmist ei otsustanud ning seetõttu olid väljamaksed tehtud õigusliku aluseta ning Soorm ja Tuvi on juhatuse liikmetena omastanud tööandja vara OÜ-le Laventra tehtud maksete kaudu.

Kokku tekkis Rakvere Farmidele kahju koos alusetult välja makstud tasude ja juhatuse liikme varjatud tasuna väljamaksmisest tekkinud maksukulu näol kokku 1,97 miljonit eurot.

Samuti oli Harju maakohtu menetluses veel mitu HKScani ja Rakvere farmide hagi Soormi ja Tuvi vastu, ühtekokku 4,8 miljoni ulatuses.

Kohtusse pöördus ka HKScan Estonia AS ning nõudis hagis Soormilt 2 558 179 eurot.

HKScan Estonia hinnangul on Soorm tekitanud ettevõttele kahju sellega, et allkirjastas nüüd HKScan Estonia nime kandva AS-i Rakvere Lihakombinaat ja AS-i Tallegg nimel 2014. aasta 29. jaanuarist kuni sama aasta 27. märtsini kolm garantiikirja, millega lihatööstuskontsern garanteeris OÜ Ovolex, OÜ Nurkse Seafarm ja OÜ Raikküla Seakasvatus kohustusi kokku ligi 2,6 miljoni euro ulatuses.

Soorm ja Tuvi nõudeid ei tunnistanud ja mõlemad vaidlesid hagidele kogu ulatuses vastu. Nimelt kutsuti nad nende hinnangul juhatusest tagasi põhjendamatult ning alles pärast seda asuti ettevõttes läbi viima sisekontrolli, et alusetult sisustada nende tagasikutsumise otsust.

Eksjuhtide väitel pakkusid HKScan grupi esindajad neile ise välja boonussüsteemi, et hoida neid oma ettevõttes, kuna neid peeti hinnatud spetsialistideks ja juhtideks.

Saades HKScan grupi esindajatelt boonussüsteemi, keeldusid Soorm ja Tuvi konkurendilt saadud tööpakkumisest ning 2008. aasta 10. novembril sõlmitigi juhatuse liikme lepingute lisa, kus sätestati ka boonussüsteem.

Nii kohustus Rakvere Farmid tasuma Soormile 2009. aasta 1. jaanuarist kuni 2013. aasta 31. detsembrini boonust, mille suuruseks oli viis protsenti iga aruandeaasta kasumist.

Soormi kinnitusel allkirjastas selle lepingu lisa Rakvere Farmide poolt nõukogu esimees Olli Antniemi ning lepingul on ka Kai Seikku ja Matti Perkonoja allkirjad, kes olid lepingu lisa sõlmimise hetkel samuti hageja ainuaktsionäri AS HKScan Estonia nõukogu liikmed.

Soormi kinnitusel on kõikide boonustasude välja maksmiseks korraldused andnud nõukogu esimehed ja korraldused põhinesid nõukogu otsustel ehk ei vasta tõele väide, et boonustasude väljamaksmiseks puudus õiguslik alus või Soorm ja Tuvi oleksid justkui fiktiivsete arvetega raha omastanud.

Garantiikirjade puhul oli Soorm seisukohal, et HKScan Estoniale ei ole mitte mingisugust kahju tekkinud, mille hüvitamist nõuda.

Eelmise aasta 29. novembril pidas keskkriminaalpolitsei Teet Soormi ja Mati Tuvi kinni, kuna prokuratuur kahtlustab neid suures ulatuses omastamises ja rahapesus.

Põhja ringkonnaprokurör Stella Veber selgitas, et kahtlustuste järgi omastasid Soorm ja Tuvi aastatel 2010-2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid.

"Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Teet Soorm ja Mati Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle kolme miljoni euro," märkis ta ja lisas, et kriminaalmenetluses arestiti tsiviilhagi tagamiseks üle 1,3 miljoni euro väärtuses erinevat vara.

Soorm oli üheks AS-i Rakvere Farmid (endise nimega AS Ekseko) juhatuse liikmeks 2000. aasta 21. detsembrist kuni 2016. aasta 1. detsembrini, samuti oli ta HKScan Estonia juhatuse liikmeks 1999. aasta 20. oktoobrtist kuni 2000. aasta 12. aprillini, 2000. aasta 15. maist kuni 2001. aasta 25. juunini ning 2012. aasta 15. veebruarist kuni 2016. aasta 1. detsembrini.

Tuvi oli 2016. aastani HKScan Estonia seakasvatusdivisjoni direktor ja HKScanile kuuluva Rakvere Farmide juhatuse liige.

HKScan on Soome peakontoriga Põhjamaade lihatootja, mis toodab ja turustab sea-, veise, linnu- ja lambaliha, töödeldud liha ning valmistoite. Eestis kuulub kontsernile Rakvere Lihakombinaat ja Tallegg.