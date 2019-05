Prantsusmaa parlament arutas reedel Pariisi Jumalaema kiriku taastamise seaduseelnõu üle. Uue seadusega nähakse ette mitmeid mööndusi teiste seaduste rakendamisel, muidu poleks võimalik kirikut viie aastaga uuesti üles ehitada. Paljude rahvaesindajate meelest on aga president Emmanuel Macron viieaastast taastamiskava välja kuulutades pisut kiirustanud.

Eelnõu näeb ette avaliku kogu moodustamise, mis tegeleks fondidega, mis haldavad annetajailt saadud raha. Pärast tulekahju õnnestus kahe päevaga kokku saada ligi 900 miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valitsuse liikmed on veendunud, et taastamistöödega tormamine toob ainult kahju.

"Meie ees oleva ülesande puhul ei tohi me ülepeakaela kihutada. Me peame Jumalaema kirikut restaureerima tema suurejoonelisuse ja sümboolse tähenduse vääriliselt," ütles Prantsusmaa kultuuriminister Franck Riester.

Veelgi ägedamalt on taastamistöödega kiirustamise vastu parlamendiliikmed, kelle meelest on selline tormamine vaid mõttetu raharaiskamine, millega paljudest ühiskonnaliikmetest jõhkralt üle sõidetakse.

"Peab olema rohkem aega demokraatlikuks ja kollegiaalseks dialoogiks, et artuelu taastamistööde üle jõuaks iga ühiskonnakihini," sõnas vasakpoolse Alistumatu Prantsusmaa rahvaesindaja Clementine Autin.

Tema sõnul pole kiriku müürid veel jahtudagi jõudnud, kui Macron ühiskonda juba taastamistöödele kihutab. Poliitiku sõnul on presidendil vaja kirik kiiresti taastada, et see viie aasta pärast Pariisis peetavaiks olümpiamängudeks valmis oleks. Kasulik polevat selline tormamine aga ei ühiskonnale ega ka ajaloolisele hoonele.