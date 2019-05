Kriisis sotsialistlik Kuuba asub esmatarbekaupu normeerima

Kuuba valitsus teatas reedel, et kavatseb riiki kimbutava majanduskriisi tingimustes hakata ulatuslikult normeerima kanaliha, mune, riisi, ube, seepi ja teisi esmatarbekaupu.

Kaubandusminister Betsy Díaz Velázquez ütles Kuuba riiklikule uudisteagentuurile, et erinevaid normeerimisviise rakendatakse toimetulekuks põhiliste toiduainete nappusega. Ta süüdistas kujunenud olukorras USA kaubandusembargot, kuid majandusteadlaste hinnagul on suurimaks põhjuseks hoopis järsult kahanenud abi Venezuelast, kust riikliku naftafirma kokkuvarisemise tõttu on ligi kahe kolmandiku võrra vähenenud subsideeritud kütuse tarned, mida Kuuba kasutas elektri tootmiseks ja kõva valuuta hankimiseks avatud turul.

Kuuba impordib ligi kaks kolmandikku oma toidukaupadest enam kui kahe miljardi dollari eest aastas ning teatud kaupade ajutine puudus on tavaline nähe juba aastaid.

Viimastel kuudel on hakanud lettidelt päevadeks või nädalateks kaduma aina suurem hulk toiduaineid ning defitsiitse kauba nagu kanaliha või jahu poodi saabumisel tekivad minutitega tohutud järjekorrad.

"Riik elab läbi raskeid aegu. See on õige reaktsioon. Ilma selleta hakatakse tagavarasid koguma," ütles 56-aastane tubakavabriku töötaja Lazara Garcia.

Ent 43-aastase väikeettevõtja Manuel Ordoñeze hinnagul see meede Kuuba fundamentaalseid probleeme ei lahenda. "Riik peab tootma. Piisaval hulgal kaupa viib ka lühemate järjekordadeni," märkis ta.

Teatud kaupade piiratud normeerimine on mitmel pool riigis juba alanud. Díaze välja kuulutatud poliitika peaks aga hakkama laienema riigi kõigile 11 miljonile elanikule.

Kuuba toidupoed on riiklikud ning müüvad kaupa, mis on kas suuresti subsideeritud või üleilmsete standardite järgi tohutult üle hinnatud.

Iga kuubalane saab nüüd talongiraamatu, mis lubab tal iga kuu osta väikeses koguses esmatarbekaupu madalate hindadega.

Díaz tutvustas ka riigisektori toidutootmise sünget statistikat. Tema sõnul tootis Kuuba märtsis 900 000 muna vähem kui riigi igapäevaste vajaduste rahuldamiseks vajalikud 5,7 miljonit. Sealiha tootmine jääb aga eesmärkidest maha sadu tuhandeid tonne.