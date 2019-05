"Me kuuleme praegu inimesi ütlemas, et me peaksime ära hoidma sissetungi Venezuelassse. Tegelikult on see juba aset leidnud," märkis Pompeo.

"Kuubalased tungisid sinna mõnda aega tagasi, nüüd järgnesid neile venelased. Kuubalaste arv ainuüksi Venezuela julgeolekustruktuurides küünib tuhandeteni, venelasi on seal sadu, kui mitte rohkem," lisas minister.

Tema sõnul kaitseb Kuuba julgeolekujõudude võimas aparaat (Venezuela presidenti Nicolas) Madurot seal, kus ta end peidab.

Pompeo kinnitas, et kuubalased on Venezuelas tunginud "väga sügavale".

"Nad kontrollivad majandust, on riigi paljaks röövinud. Nad nõudsid paljude aastate vältel, et Venezuela teeks Kuuba jaoks naftale allahindlust, tekitades sellega kahju Venezuela rahvale," lausus Pompeo ajakirjanik Ben Shapirole.

Ministri sõnul on ka venelaste eesmärk Venezuelas peaasjalikult oma majandushuvide kaitsmine.

Lopez vastas Venezuela kohtu korraldusele trotsliku kirjaga Madurole

Venezuela opositsiooni üks juhte Leopoldo Lopez saatis neljapäeval oma varjupaigast, Hispaania suursaadiku residentsist president Nicolas Madurole trotsliku kirja, reageerides sellega kohtu korraldusele ta vahi alla võtta.

Lopeze sõnul oli katse Maduro vastu sõjaväe mässu algatada "osa protsessist".

"See on mõra, mis kasvab ning lõpuks tammi murrab," ütles 48-aastane opositsionäär residentsi juurde kogunenud ajakirjanikele.

2014. aastal meeleavalduste õhutamise eest vangi mõistetud Lopez viidi kolm aastat hiljem üle koduaresti. Teisipäeval ilmus ta ootamatult avalikkuse ette koos rahvusassamblee presidendist opositsioonijuhi Juan Guaidoga, kes püüdis algatada sõjaväe ülestõusu sotsialistist presidendi Nicolas Maduro vastu.

Lopez sai samal päeval koos oma naise ja lapsega asüüli Tšiili suursaatkonnas, kust ta liikus edasi Hispaania esindusse.

Ülemkohus süüdistab Lopezit (48) koduaresti tingimuste räiges rikkumises.

Lopezi sõnul vabastasid ta koduarestist mässulised sõdurid, kelle tegevus Maduro diktatuuri kukutab.

Madrid keeldus opositsionääri Venezuela võimudele üle andmast.

"Valitsus ei kavatse mingitel tingimustel välja anda Leopoldo Lopezit ega paluda tal lahkuda suursaadiku residentsist," on öeldud Hispaania välisministeeriumi avalduses, milles väljendati lootust, et olukord laheneb kiiresti.

"Me olime selleks valmistunud," deklareeris Lopez. "See polnud improviseeritud, sõjaväe liikumisi tuleb veel."