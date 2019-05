"On aeg üles tõusta, on aeg võidelda...on aeg, et relvajõud muutuksid teadlikuks," lausus kindral Ramon Rangel pühapäeval sotsiaalmeediasse riputatud videos.

Teadmata asukohas filmitud videos tsiviilriideid kandnud Rangel on viimane kõrge sõjaväelane, kes on kutsunud seni presidendile lojaalseks jäänud sõjaväge Madurot hülgama.

Esimese kõrge ohvitserina avaldas Venezuela opositsioonijuhile Juan Guaidole veebruari algul toetust õhujõudude kindral Francisco Yanez.

Rangel hoidus samas üleskutsest sõjaväele vanduda truudust Guaidole, keda tunnustab Venezuela ajutise presidendina umbes 50 riiki.

Opositsiooni enamusega rahvusassamblee spiiker on korduvalt kutsunud sõjaväge Madurot hülgama.

Venezuela sõjaväele lähedal seisev allikas ütles AFP-le, et Rangel ei ole olnud tegevteenistuses aastaid.

Venezuela õhujõudude ülem kindral Pedro Juliac nimetas Rangelit reeturiks.

Ränga majanduskriisi käes vaevlevas Venezuelas kestab alates jaanuari keskpaigast vastasseis Guaido ja Maduro vahel.