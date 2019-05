Nauseda ütles ERR-ile antud intervjuus, et tahab presidendina hakata aktiivselt koordineerima Balti presidentide tegevusi.

"Ilmselt tahaksin välja pakkuda, et Balti riikide presidendid võiksid regulaarselt kokku saada, sest praegu need kohtumised ei ole korrapärased ja ma näen, et Balti riikide koostöös on puudusi," märkis Nauseda. Tema hinnangul võiks olla rohkem infot kõigi presidendite kavatsuste kohta. Ta tõi näiteks Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi visiidi Moskvasse. "Oleks hea rohkem teada selle visiidi taustast ja mõista selle käigu eesmärke," lausus Nauseda ja märkis, et regulaarsed kohtumised oleks seejuures suureks abiks.

Rail Balticu kohta ütles presidendikandidaat, et kindlasti tuleb raudtee ehitamisega jätkata, sest see on Balti riikidele oluline strateegiline projekt ja suurendab omavahelist koostööd. "Küll aga me ei peaks võistlema omavahel, kes meist on aktiivsem osapool ja kes peaks seda projekti ellu viima. See on kõigi Balti riikide projekt ja mida varem me selle valmis saame, seda parem."

Leedu presidendivalimiste esimese vooru võitis parlamendisaadik Ingrida Šimonytė 31,13 protsendiga, Gitanas Nauseda jäi napilt teiseks 30,95 protsendiga.

Valimiste teine voor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel peetakse 26. mail.