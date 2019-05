ERR Leedus: uus president tahab regulaarseid Balti riigipeade kohtumisi

Leedu presidendivalimised võitnud parteiu majandusteadlane Gitanas Nauseda ütles vahetult pärast tulemuste selgumist, et üks tema esimesi eesmärke on paremini kooskõlastada Balti presidentide tegevusi.

Kuigi kõikjal Leedus pole veel valijate hääled loetud, on selge, et riigi järgmine president on parteitu ja poliitilise kogemuseta Gitanas Nauseda. ERR-ile antud intervjuus rõhutas Nauseda oma kampaania läbivat sõnumit – kaks Leedut tuleb taas omavahel ühendada, kuid välispoliitiliste eesmärkide kohta jäi ta vastuse võlgu.

Palju õnne võidu puhul! Mis tunded teid praegu valdavad?

Ma olen praegu väga emotsionaalne, ma ei suuda ratsionaalselt mõelda, sest see on nii suur asi minu jaoks isiklikult, aga ka kogu Leedu jaoks. Meil algab nüüd uus, väga oluline etapp.

Ma tahan näha rohkem koostööd, rohkem rahumeelseid lahendusi, mitte võitlust ja konflikte parteide vahel. Seega minu ülesanne on nüüd ühiskond taas kokku liita ja tuua kokku ka erakonnad, et saavutada Leedu jaoks olulised eesmärgid, mis on seotud peamiselt hariduse ja tervishoiuga. Meil on vaja pikaajalisi projekte, pikaajalisi plaane ja kokkuleppeid nii opositsiooni- kui ka koalitsioonierakondade vahel.

Seda kõike on Leedus väga raske saavutada, aga ma arvan, et see on tehtav. Ma tahan anda endast kõik, et luua täiesti teine Leedu, mis on rahumeelsem ja koostöömeelsem. Rahvaga koos me suudame seda teha.

Leedus on kombeks, et uue presidendi ametisse astumisel astub valitsus sümboolselt tagasi, kuid üldjuhul jätkab riigi juhtimist sama koalitsioon. Seekord on peaminister Saulius Skvernelis lubanud päriselt tagasi astuda. Keda te näete järgmise võimaliku peaministrina?

Praegu on liiga vara rääkida tulevasest valitsusest, sest meil on toimiv koalitsioon ning sinna on poolteist kuud aega, kuni nad tagasi astuvad ja küsivad uuesti võimalust moodustada valitsus.

Palju sõltub olukorrast koalitsioonis, kes on sinna kuuluvad erakonnad ja kellest võiks siis saada peaminister.

Mida te näete oma esimese prioriteedina välispoliitikas?

Kõigepealt tahan kokku panna oma nõunike meeskonna, ilmselt alustan sellega juba sel nädalal. Osa neist on inimesed, kes on minuga koos olnud alates eelmise aasta septembrist, kui alustasime oma valimiskampaaniaga. Seega inimesed, keda ma tunnen väga hästi. Teise osa minu meeskonnast moodustavad aga silmapaistvad inimesed akadeemilisest maailmast ja valitsusasutustest. Seega oma ala professionaalid, kes oskavad mind hästi nõustada.

Millal plaanite teha oma esimese visiidi teistesse Balti riikidesse?

See ei juhtu nüüd kohe, sest olen mitu korda öelnud, et minu esimene välisvisiit toimub Poola. Seejärel on väga tõenäoline, et teise või kolmandana lähen Baltimaadesse, sest tahan korraldada regulaarseid kohtumisi Balti presidentidega, et meie tegevused oleksid kõige kõrgemal tasemel kooskõlastatud. Ma arvan, et see on väga oluline ja ma loodan, et mitte ainult Leedule, vaid ka Lätile ja Eestile.