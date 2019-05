ERR Leedus: kumba kandidaati toetavad Skvernelise valijad?

Leedu presidendivalimiste teine voor toimub kahe nädala pärast. Seega on järgnevate nädalate peamine küsimus see, kumb edasipääsenutest suudab enda selja taha meelitada populaarsuselt kolmanda kandidaadi Skvernelise valijad.

Endisel rahandusministril Šimonytel ei pruugi see õnnestuda, sest tema vaated vastanduvad kõige enam Skvernelise omadega. Paremad võimalused on Nausedal, kes on kogu valimisperioodi vältel rääkinud vajadusest lõhestunud Leedu ühiskond taas kokku tuua. Mõlemad kandidaadid on juba öelnud, et on valmis Skvernelise kui peaministriga koostööd tegema, kuid Skvernelis on juba lubanud juulis tagasi astuda, nimetades enda kaotust ka valitsuse umbusaldamiseks.

Suuri muutusi emma-kumma kandidaadi võidu korral Leedus ilmselt oodata ei ole. Nende vaated välispoliitika ja julgeoleku küsimustes, mis on Leedu presidendi peamised tegevusvaldkonnad, on üsna sarnased. Mõlemad leiavad, et Balti riikide koostööd tuleb parandada.

"Tahan välja pakkuda Balti presidentide regulaarsed kohtumised. Vahel näen, et Balti riikide koostöös on puudusi. Võiksime vähemalt koguda rohkem informatsiooni iga presidendi kavatsuste kohta. Näiteks Eesti presidendi hiljutine visiit Moskvasse," rääkis Nauseda.

"Ma tahan, et Balti riikide koostöö oleks palju tugevam kui praegu. Ma arvan, et Põhjamaadel on väga hea koostöö. Hoolimata eriarvamustest teatud küsimustes on neil regioonina väga tugev kohalolek. Mulle meeldiks kui ka meie Balti riigid oleksid sama nähtavad," lausus omakorda Šimonyte.

Presidendivalimistega samal ajal toimunud kaks referndumit topeltkodakondsuse ja parlamendi liikmete arvu vähendamise üle kukkusid läbi.