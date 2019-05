Le Pen nõudis foto eemaldamist, kus ta koos Ruuben Kaalepiga kahemõttelist käemärki näitab

Le Pen kinnitas hiljem, et foto on tema soovil Kaalepi sotsiaalmeediakontolt eemaldatud, ning selgitas, et ei olnud teadlik käežesti tähendusest.

Fotol teevad Kaalep ja Le Pen käemärki, mis on algselt tähendanud "OKAY", kuid mida on hiljem hakatud, eelkõige USA paremäärmuslaste ringkondades, kasutama valgenahaliste ülemvõimule viitamiseks.

Kohe, kui ma sellest teada sain, nõudsin koheselt, et foto aktivisti Facebooki-kontolt eemaldataks," selgitas Le Pen uudisteagentuurile AFP.

Riigikogu infotunnis küsis refomrierakonna saadik Urmas Kruuse selle kohta ka EKRE esimehelt Mart Helmelt.