Professor: EKRE liikmed trollivad teadlikult

"Täiesti teadlikult toimub erakonna kõrgeimate isikute tasandil trollimise taktika, mis on tänasele paremäärmuslusele, ja eriti ingliskeelses maailmas, täiesti tavaline," ütles Ibrus Vikerhommikus antud usutluses.

Ibrus seletas, et ennekõike ingliskeelse maailma alternatiivsed paremäärmuslikud liikumised on viimastel aastatel tegelenud sellega, et omistada kõigile tuntud märkidele oma tähendusi, kasutada seda oma vahel teatud kuuluvus kommunikeerimiseks. "Siin on lisaks OK-märgile ka paljud teised süütud märgid kasutusele võetud - näiteks piim, erinevad konnad, ka LGBT-liikumise vikerkaarevärv, pöörates selle vastupidiseks," loetles Ibrus.

"Neid kasutades korraga üheaegselt omavahel kodeeritud suhtlemiseks, aga teisest küljest ka teadlikult mängides, trollides - et paljud meist, kes me selle liikumise sees ei ole ega selle väärtustesse ei usu, samal ajal ikkagi saame aru, oleme provotseeritud, läheme elevile, võtame vedu, meedia hakkab pasundama ja kogu asi niiöelda läheb käest ära, mis ongi teatud mõttes selle trollimise mõte," selgitas meediaprofessor.

"See, et asi jõudnud ka välismeediasse näitab, et on trollitud päris edukalt," lisas Ibrus.

Lisaks annavad EKRE liidrid sellele veel ühe tasandi juurde, märkis Ibrus.

"Miks Mart ja Martin Helme ministriks saades riigikogu saalis neid käemärke näitasid - siis siin on tegemist veel ühe lisatähenduskihi lisamisega: et jah, me teame küll, et selline kood on olemas, aga me justkui kommunikeerime, et see on hea tuju märk, samal ajal teades, et me saame tähendustega mängida - et me oma inimestele kommunikeerime - vaadake, mis me teha saame, me oleme võimestatud, me teame, mida see tähendab, aga me teeme seda ikkagi! Aga ülejäänud avalikkusele ütleme, et vaadake, me oleme siin täiesti süütud, see on ju OK (hea tuju) märk ja mingeid probleeme ei ole!" rääkis professor.

Vastates saatejuhi Taavi Libe viitele, et sama OK-märki on näidanud ka paljud need, kes nüüd selle märgi kasutamist nüüd kritiseerivad, selgitas Ibrus, et valge ülemvõimu lisatähenduse ongi see märk saanud viimastel aastatel.

Küsimusele, miks läks Prantsuse Rahvusliku Liidu juht Marine Le Pen kaasa EKRE riigikogu saadiku Ruuben Kaalepiga ja lasi ennast näitas sama märki näidates pildistada, vastas Ibrus, et küllap Le Pen ei teadnud selle tähendust.

"Võib täiesti uskuda, et Marine Le Pen ei teadnud selle märgi tähendust, sest temal teisekeelse suurriigi juhtiva poliitikuna pole aega tegelda ingliskeelsete ekstsentriliste liikumiste märkidega. Nii, et meie EKRE liikmed trollisid ta ära," ütles Ibrus.

Libe küsimusele, mida ikkagi selliste märkide ilmnemisel teha, vastas Ibrus, et ei saa minna nii kaugele, et hakata nende näitamist keelama, kuid tuleb säilitada teadlikkus. "Tuleks säilitada kainus, et nad signaliseerivad, ja et see on paha lugu, kuna teame seda tähendust. Peame olema teadlikud sellest, et süütuid märke võetakse teadlikult üle - peame olema teadlikud, et see taktika on kasutusel," rääkis Ibrus.

Prantsusmaa Rahvusliku Liidu juht Marine Le Pen sattus kodumaal kriitika alla, kui EKRE rahvasaadik Kaalep postitas sotsiaalmeediasse foto endast ja Le Penist kahemõttelist käežesti tegemas. Le Pen kinnitas hiljem, et foto on tema soovil Kaalepi sotsiaalmeediakontolt eemaldatud, ning selgitas, et ei olnud teadlik käežesti tähendusest. Sama märki tegi Kaalep ka riigikogus ametivande andmise järel ning hiljem näitasid seda ka siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme valitsuse ametisse astumisel ametivande andmise järel.