EKRE esimehe ja siseminister Mart Helme sõnul on EKRE-l riigi peaprokuröri ametikohale Lavly Perlingu asemel oma kandidaat, kelle nime ta aga esialgu ei soovi nimetada. Perlingu jätkamist ei toeta EKRE muu hulgas seetõttu, et Perlingu abikaasa Martin Perling on kaitsepolitsei peadirektori asetäitja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me näeme ikkagi tal perekondlikke suhteid ühe julgeolekuorganiga, mis meie arvates ka ei mõju Eesti juriidilisele süsteemile kõige paremini," selgitas Helme.

Helmele ei meeldi, et Perlingu jätkamise käis Isamaasse kuuluv justiitsminister Raivo Aeg välja partneritega arutamata. Partnerid siin probleemi ei näe.

"Peaprokuröri nimetamine on justiitsministri nii-öelda pädevuses ja oleks soliidne oma koalitsioonipartnerit usaldada, aga ootame ära kõigepealt justiitsministri ametliku ettepaneku. Seda pole veel tulnud," rääkis keskerakondlane, riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

"Eks praegu ongi koalitsioonipartneritega läbirääkimiste aeg, saadakse tagasisidet, arutatakse ja küllap leitakse ka mõistlik lahendus," ütles Isamaa esimees, riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder.

Sügisel ametiaega lõpetava riigi peaprokuröri ametikoha täitmine pole ainus, mida valitsus lähiaastatel arutama hakkab. 2020. aasta lõpuks peab järgmiseks ametiajaks paika saama ka välisluureameti juht. Sellel kohal on praegu Mikk Marran.

Andmekaitse inspektstioonil peadirektor praegu üldse puudub. Arutama peab ka, kellest saab järgmisel perioodil politsei- ja piirivalveameti, päästeameti juht ja statistikaameti juht.

Valitsus nimetab ametisse ka kantslerid ja siin hakkavad järgmisel aastal oma praegust ametiaega lõpetama välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna.

Rahandusministeeriumi praeguse kantsleri Veiko Tali ametiaeg lõpeb jaanuaris 2021 ning justiitsministeeriumi kantsleri Tõnis Saare ametiaeg septembris 2022.

Mart Helme ütles, et ametikohtade täitmise teemal on partneritega lihtsalt põgusalt räägitud, kuid midagi kokku pole lepitud.

"Me ei ole ka nii kaua koos olnud, et me oleksime nii sügavuti jõudnud nendel teemadel arutada, aga ega me ei hakka ka nüüd lihtsalt kiusu pärast selleks, et kedagi maha võtta ja mingite oma inimestega asendada, niisugusi samme me kindlasti tegema ei hakka," ütles Helme.

"Iga minister ikkagi ise oma valitsemisalas teeb need ettepanekud ja iga minister ikkagi ise seda protsessi jälgib," sõnas Seeder.

"Ma arvan, et see aeg Eesti poliitilises kultuuris on möödas, kus poliitikud proovisid mingeid strateegilisi ametikohti endale meelepäraselt ära kinnitada," märkis Karilaid.

Helme lubab peaprokuröri teema koalitsiooninõukogus arutlusele võtta.