Postimehe teatel kohtus Perling eelmise nädala lõpus uue justiitsministri Raivo Aegiga (Isamaa), kelle jaoks võiks Perling ka teisel ametiajal jätkata. Ka riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond) avaldas Perlingu jätkamisele ettevaatlikku toetust, kuid toetust pole Perlingul kolmanda võimupartei, EKRE saadikute ridades.

Põhiseaduskomisjoni esimees Jaak Madison (EKRE) rääkis ajalehele, et erakond on endiselt prokuratuuri suhtes väga kriitiline, ehkki EKRE-l õnnestus koalitsioonileppes läbi suruda riigikogu erikomisjonile laiemad volitused prokuratuuri üle järelevalve tegemiseks.

EKRE esimehe ja siseministri Mart Helme sõnul on EKRE-l riigi peaprokuröri Lavly Perlingu asemel oma kandidaat, kelle nime ta esialgu avaldada ei soovi.

Helmele ei meeldi, et Perlingu jätkamise käis Isamaasse kuuluv justiitsminister Raivo Aeg välja partneritega arutamata. Perlingu jätkamist ei toeta EKRE muu hulgas ka seetõttu, et Perlingu abikaasa Martin Perling on kaitsepolitsei peadirektori asetäitja.

"Me näeme ikkagi tal perekondlikke suhteid ühe julgeolekuorganiga, mis meie arvates ka ei mõju Eesti juriidilisele süsteemile kõige paremini," rääkis Helme "Aktuaalsele kaamerale".

Kuigi Perlingu ametiaeg saab läbi alles oktoobris, peab valitsus juhul, kui soovib selles ametis näha kedagi teist, leidma kandidaadi juba praegu, sest peaprokuröri ametisse nimetamise protsess peab käima parlamendi kaudu ning lisaks võtab üksjagu aega ka taustakontroll.