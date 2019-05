Reformierakond tahab siseministrit umbusaldada

Reformierakonna esimees Kaja Kallas teatas, et Reformierakonna fraktsioon otsustas alustada siseminister Mart Helme (EKRE) umbusaldusavalduse kokkupanemist ja allkirjade kogumist.

"Nende kahe nädala jooksul, mis valitsus on ametis olnud, on siseminister Mart Helme jõudnud teha Eesti riigi usaldusväärsusele tohutu kahju. Sellist inimest ei saa usaldada siseministri ja asepeaministrina," põhjendas Kaja Kallas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Sven Mikser ütles ERR-ile, et ilmselt liitub umbusaldusavaldusega ka sotside fraktsioon.

"Me ei ole seda fraktsiooni tasemel veel arutanud, aga kindlasti puudub meie fraktsiooni kümnel liikmel igasugune usaldus Mart Helme või tema erakonna vastu. Nii, et mul ei ole mingit kahtlust, et meie hääled sellele umbusaldusavaldusele kindlasti tulevad," ütles Mikser.

Isamaa usaldab Helmet endiselt

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et Isamaa väga tõenäoliselt umbusaldusega ei ühine ja nimetas seda Reformierakonna sammu poliittehnoloogiliseks nõksuks Euroopa Parlamendi kampaania tuules.

"Suure tõenäosusega meie sellega kaasa ei lähe, sest uus valitsus pole veel saanud täiskoosseisus ametisse astudagi. Täna hommikul andis viimane selle valitsuse minister riigikogu ees ametivande. Valitsus saab alles tänasest päevast täiskoosseisus tööle hakata. Esimesel päeval alustada umbusaldusavalduse protsessiga, selle eesmärk on Euroopa Parlamendi valimistel vastandumise ja segaduse loomine ning samal ajal ka ebastabiilsuse loomine uuele valitsusele ametisse astumiseks," kommenteeris Seeder.

Seederi sõnul tuleks Eesti riigile kasuks töörahu ja stabiilsus, mis on vajalik ka uuele valitsusele anda, et nad näitaksid, milleks nad on võimelised. "Meie sellise propagandistliku poliittehnoloogilise sammuga kindlasti kaasa ei lähe," märkis Seeder.

Tõenäoliselt ei toeta umbusaldusavaldust ka Keskerakonna fraktsioon, mille juht Kadri Simson nimetas seda samuti eurovalimiste osaks ja tavapäraseks opositsiooni tegevuseks.

"Kõik sellised tegevused omavad oma konteksti ja valimistel kindlasti poliitilist elevust lisavad," lausus Simson.

Peaminister Jüri Ratas nimetas valitsuse pressikonverentsil Reformierakonna sammu tsirkuseks ja lisas, et Keskerakond sellega kaasa ei lähe.

Nn aknaalune saadik Raimond Kaljulaid kinnitas, et väga suure tõenäosusega võib Reformierakond arvestada ka tema häälega.

"Mingit põhjus Mart Helme usaldamiseks ma küll ei näe. Ta on esimestel päevadel näidanud, et ta ei ole inimene kes peaks olema täitevvõimu juures," lausus Kaljulaid.

Opositsioon vajaks 6 häält võimuliidust

Valitsusele, peaministrile või ministrile umbusalduse avaldamise võib algatada vähemalt viiendik riigikogu koosseisust ehk selleks on vaja 21 saadiku allkirja. Reformierakonnal on riigikogus 34 mandaati.

Umbusaldusavaldus läheb läbi, kui seda toetab vähemalt 51 saadikut. Opositsioonis oleval Reformierakonnal ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal on kahepeale kokku 44 mandaati, millele võib juurde arvata ka nn aknaaluse Raimond Kaljulaidi.

Ehk Helme umbusalduse läbiminekuks oleks vaja, et seda toetaks ka vähemalt kuus saadikut koalitsioonist.