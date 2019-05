"Umbusaldusavaldus on meil valmis ja meil on allkirjad sellel all. Me ei tahtnud seda sisse anda sel nädalal kui tuli nüüd teadusrahastuse ja sellised teemad veel päevakorda, mis vajasid ka rohkem tähelepanu. Järgmise nädala alguses me kindlasti selle sisse anname," ütles Kallas ERR-ile.

Reformierakond heidab umbusaldusavalduses Mart Helmele ette Eesti maine kahjustamist, valetamist ja ühiskonnagruppide solvamist.