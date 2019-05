"Alates valitsuse ametisse astumist ja paraku ka enne seda on siseminister Mart Helme jõudnud teha kahju Eesti riigi mainele, oma alluvuses olevate ametkondade mainele ning näidanud oma tegevusega, et ei saa aru valitsuseliikme ametikohaga kaasnevast vastutusest. Mart Helme on valitsuse liikme positsioonilt verbaalselt rünnanud ja alavääristanud naisi, sotsiaalvaldkonna eksperte, ajakirjandust ja õigusriigi põhimõtteid," seisab umbusaldusavalduses.

Avalduses seisab veel, et Eesti maine kahjustamise, Eesti julgeoleku ohustamise, erinevate ühiskonna gruppide järjepidava solvamise, viha õhutamise ja suure avalikkuse surve tõttu oleks siseminister ise pidanud tagasi astuma.

"Varasemalt on see olnud Eesti poliitilise kultuuri osa. Kuivõrd seda ei ole juhtunud, siis tuleb siseminister Mart Helmele avaldada umbusaldust. Eesti Vabariigi ministriks ei sobi inimene, kes valetab, alavääristab naisi, ähvardab oma ametiseisundit ära kasutades nii ajakirjanikke kui potentsiaalseid tunnistajaid kriminaalmenetluses ning kelle käitumine ja väljaütlemised kahjustavad Eesti liitlassuhteid ning julgeolekut ja kes ilmselgelt ei mõista ministriks olemisega kaasnevat vastutust," seisis avalduses veel.

ERR avaldab ka muutmata kujul viis Reformierakonna poolt toodud näidet, miks Reformierakond Helme tagasiastumist nõuab.

1. Kui selgusid koduvägivalla kahtlused minister Marti Kuusiku suhtes ning algatati kriminaalasi, siis siseminister teatas valitsuse 2. mail toimunud pressikonverentsil: "No me oleme omalt poolt uurinud neid allikaid ja me oleme selgeks teinud, et me teame isegi nende nimesid tegelikult, mitte politseid kaudu, vaid nö meie kohalikud erakonna liikmed – noh, Rakvere on väike linn – teavad, kes neid kuulujutte levitavad." See oli kõikide nende inimeste, kes on oma teadmistega ajakirjanduse või politsei poole pöördunud, ähvardamine. Siseministri poolt on selline tegevus lubamatu. Lähisuhtevägivalla tõkestamine on üks siseministeeriumi haldusala prioriteete. Siseministrina ei saa jätkata inimene, kes perevägivalla teemat naeruvääristab.

2. Peaministri asetäitjana on ta kahjustanud Eesti liitlassuhteid, julgeolekut ja rahvuslikke huvisid kasutades ministriks vannutamise puhul valge ülemvõimu märke ning kutsudes Eestisse ja võttes vastu Marine Le Peni, kelle seisukohad Venemaa suunal ei ühti Eesti senise välispoliitikaga. Nende sammude tagajärjel on Eesti välismeedias tembeldatud fašistlikuks maaks. See on toonud kaasa mainekahju, mida isegi valitsuskoalitsiooni teised ministrid tunnistavad. Nii näiteks ütles kaitseminister Jüri Luik 16.05 ETV-s: "See Le Peni visiit Eestisse oli erakordselt kahetsusväärne. Ma olen täiesti nõus, et eriti asjaolu, et valituse liikmed võtsid ta vastu - see viis selle visiidi kõrgemale tasemele. Ma olen selles mõttes raskes olukorras, et ma pean homme minema Tapale, tervitama Prantsuse vägede uut kontingenti, kes saabub Eestisse, ja paratamatult kogu Prantsuse meedia on seda Le Peni visiiti täis. Nii et mainekahju on Eestile siin ilmselgelt olemas, sellest ei saa üle ega ümber". Kuigi kogu välismeedia seda märgi tegemist kajastab, siis Mart Helme teatas Riigikogu infotunnis. "Ei mõista, ei tunnista, ei vabanda, ei lase liberaalidel ette kirjutada endale, mida tohib ja mida ei tohi.". Ometi vabandas EKRE esindaja Marine Le Peni ees selle märgi kasutamise tõttu. Mart Helme on ka valitsuses olles jätkanud erakonna esimehena paremäärmusliku retoorika soosimist oma erakonnakaaslaste poolt. Selline retoorika on kahjustamas rahvusvaheliselt Eesti mainet ja meie liitlassuhteid.

3. 02.05 toimunud pressikonverentsil nimetas siseminister Eesti Vabariigi presidenti "emotsionaalselt ülesköetud naiseks" ning solvas oma kommentaaridega nii presidenti kui ka naisi üldisemalt. 19.05 toimunud raadiosaates ütles Mart Helme Kert Kingo ametisse määramist põhjendades: "… sellesama Marti Kuusiku afääri raames ju pistsid lõugama kõikvõimalikud feministid ja mittefeministid ja süüdistama meie erakonda selles, et me ei mõista kategooriliselt hukka naiste vastast vägivalda. Et me oleme naistevastase vägivalla toetajad. (...) aga siis me mõtlesime, et noh, hästi, me mängime teile siis ninanipsu ja näitame, et me paneme naisterahva Marti Kuusiku asemel ministriks. Ja kaagutage siis." Mart Helme on valitsuse liikmena muutmas tavaliseks naisi alavääristavat sõnakasutust.

4. 14.05 teatas Mart Helme, et tal oli rahapesu teemaline nõupidamine, kus talle väidetavalt öeldi, et "Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatide ja Isamaa koalitsioonid on lasknud sadu miljardeid rublasid, dollareid, eurosid pesta läbi Eesti pankade. (….) see asi on ikka väga-väga hull." Peaminister Jüri Ratas ütles Riias antud pressikonverentsil: "Ka mina olen saanud erinevaid ülevaateid nii politsei- ja piirivalveameti käest kui ka finantsinspektsiooni käest. Mul ei ole mitte ühtegi näidet, ega mitte ühtegi kahtlust, et Eesti üks, teine või kolmas erakond oleks kuidagi sellega seotud. Need väited ei vasta tõele". Seega on Mart Helme teadvalt valitsuse liikmena valetanud.

5. Mart Helme on võtnud ette ajakirjanike süstemaatilise ründamise. Viimati teatas Mart Helme ETV saates "Esimene stuudio", et ERR-i Ameerika korrespondent "Maria-Ann Rohemäe on meid petnud ja meile kaks ja pool aastat valetanud". Kui riigikogu liikmed selle kohta küsisid, siis ei olnud siseminister ka Riigikogu infotunnis valmis oma sõnade eest vabandama või neid tagasi võtma.