Venezuela opositsiooniliider kinnitas esindajate Norrasse saatmist

"Seal on mõned esindajad Norras," ütles Guaidó pealinnas Caracases aset leidnud poliitüritusel.

Guaidó sõnul tegutseb Oslo kõnelustel vahemehena.

Venezuela valitsuse ja opositsiooni esindajad sõitsid Norrasse, kus peavad kõnelusi kriisi lahendamiseks, teatasid päev varem mõlema poole allikad.

Norra ringhääling NRK vahendas hommikul viitega anonüümsetele allikatele, et salastatud asupaigas Norra pealinnas on kõnelused käinud mitu päeva ja need peaks neljapäeval lõppema.

Ringhäälingule teadaolevalt on kõnelusi peetud ka Kuubal.

"Me ei saa ei kinnitada ega eitada Norra seotust rahuprotsessi või dialoogiga," ütles Norra välisministeeriumi pressiesindaja Ane Haavardsdatter uudisteagentuurile AFP.

NRK info kohaselt esindasid Maduro režiimi kommunikatsiooniminister Jorge Rodríguez ja Miranda provintsi kuberner Héctor Rodríguez. Opositsiooni esindasid Gerardo Blyde, endine välisminister Fernando Martinez Mottola ja rahvusassamblee asepresident Stalin González.