Avalduse kohaselt saatis Venezuela sõjalennuk, Venemaal tehtud Su-30 rahvusvahelises õhuruumis USA mereväe signaalluure lennukit EP-3 Aries II. USA Lõuna väejuhatuse hinnangul lendas Venezuela hävitaja USA lennukile ohtlikult lähedale ning Su-30 piloot tegi seda ebaprofessionaalsel viisil, vahendas Axios.

"See tegevus demonstreerib Venemaa vastutustundetut sõjalist tuge Maduro ebaseaduslikule režiimile ja rõhutab Maduro hoolimatut ja vastutustundetut käitumist, mis õõnestab rahvusvahelist õiguskorda ja pingutusi astuda vastu salakaubaveole," märgiti USA avalduses.

