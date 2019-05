ERR Brüsselis | Martin Helme: EL-i liikmesuse küsimus pole praegu teema

Eesti uus rahandusminister Martin Helme tutvustas end neljapäeval ja reedel oma Euroopa kolleegidele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võeti väga soojalt vastu, tehti ring peale, tutvustati kõikide kolleegidega," rääkis Helme.

Eurorühma kohtumise põhiteema oli euroala eelarve ehk kavandatav uus lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahend. Prantsusmaa algsest ettepanekust, mis tähendanuks lausa mõnda protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ehk sadu miljardeid eurosid, on järele jäänud tagasihoidlik paarkümmend miljardit eurot seitsme aasta peale Euroopa Liidu eelarve sees.

"Kaks aastat tagasi puudus konsensus euroala eelarve küsimuses. See oli Prantsusmaa presidendi ettepanek. Me oleme arutanud ja läbi rääkinud, nüüd on selles küsimuses olemas 19 liikmesriigi konsensus ja me arutame tehnilisi üksikasju," selgitas Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire.

"See on see, mida ka Eesti toetab - et mingeid lisajuurdemakseid ei tule, aga võetakse olemasolevast Euroopa Liidu eelarvest mingi tükk, pannakse kõrvale ja jagatakse teiste printsiipide alusel kui see ülejäänud tükk on. Ja see tükk on suhteliselt väike," rääkis Helme.

Martin Helme seisab vastu tihedamale eurointegratsioonile. Aastaid on ta seisnud vastu sellele, et Eesti kuulub Euroopa Liitu. "Aktuaalne kaamera" küsis, milline on tema seisukoht täna.

"Rahandusminister Martin Helme seda lauset ei vasta, et astume Euroopa Liidust välja, sest see tekitab asjatuid skandaalseid pealkirju jälle. Ma ei ole kunagi arvanud, et me oleks pidanud liituma. Ma ei ole kunagi arvanud, et see on meile olnud mõistlik või kasulik. Ma arvan, et meil on väga tõsine probleem referendumil saadud mandaadi ammendumisega just selle föderaliseerumise protsessi käigus nii, et need on kõik teemad, millest me võime rääkida. Aga täiesti selge on, et Eestis praeguses päevas puudub poliitiline tahe isegi seda teemat arutada, kas Eesti võiks või ei peaks olema Euroopa Liidu liikmesriik. Siin küsimuses valitsus leppis kokku, et see ei ole teema. Järelikult see ei ole teema," vastas Helme.

Euroopa Liidu positiivsete omadustena nimetas Martin Helme ühisturgu, rahalisi toetusi ja vaba liikumist, seda juhul, kui välispiir peab.