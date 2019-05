Meri konverentsilt: populistlikud parteid on võtnud üle vasakpoolsed ideed

Viimaste aastatega on populismi seas kadunud piirid Ida- ja Lääne-Euroopa vahel, leidsid kõnelejad populismipaneelis Lennart Meri konverentsil. Populismi kasutab üha rohkem parteisid, kuid selle muutuse juures on paremäärmuslikud erakonnad võtnud endale rolli, mis vanasti oli vasakpoolsetel.

"Teatud mõttes ei ole need parteid parempoolsed, sest nad on üle võtnud protektsionistliku poliitika, töölisklassi kaitsmise, mis olid vanasti vasaktiiva poliitikad ning sellega on nad suutnud valijaid mobiliseerida, haarates hääli mitte ainult parem-, aga ka vasaktiivalt, jättes enamikus riikides väga väikese ruumi tavalistele vasakäärmuslikele liikumistele," selgitas Brookingsi Instituudi teadlane Alina Poljakova.

Euroopa poliitikas ei ole kesksel kohal populism või rahvuslus, vaid killustumine, usub ajakirja The Economist pikaaegne Brüsseli ajakirjanik Tom Nuttall, kes nüüd töötab Berliinis.

"On ka teisi dimensioone. Vasak-parem skaala on kõige tuntum Euroopa Liidu poliitika hindamiseks, kuid millest räägitakse vähem, on status quo vs anti status quo dimensioon. Selles valguses on huvitav mõelda Prantsusmaa-Saksamaa suhtele. President Macron on tõusnud radikaalse muutuse hääleks, kuid sellele on osutanud vastupanu Saksamaa, mis oleks siis anti status quo esindaja," rääkis Nutall.

Nuttalli killustumise mõttega on päri ka Euroopa paremäärmuslikke liikumisi uuriv Anton Šehhovtsov. Tema hinnangul ei tule enam kunagi tagasi klassikalist poliitilist vasak-parem skaalat. Kuid samas ei ole populism veel saavutanud oma päris tippu.

"Macron oli tsentristlik populist. Le Pen parempopulist. Kuid see annab aimu, mis tulevikus tuleb. Traditsiooniliste parteide süsteem, kus on paremtsentristid, konservatiivid ning sotsiaaldemokraadid vasaktsentris, läheb ümberkujundamisele. Eeldan, et paljud, kes on sotsiaaldemokraatide või konservatiivide seas, jõuavad samuti mõnda populistlikku parteisse.Nad peavad läbi mõtlema oma suhtumise poliitikasse ja sellest ei ole tagasiteed," sõnas Šehhovtsov.

Euroopa Parlamendi valimistel on oodata populistlike parteide tõusu, kuid omaette küsimus on, kas nad suudavad isekeskis ka koostööd teha.