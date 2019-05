"Ma olen intervjueerinud peale jõustruktuuride esindajate (siloviki) kõiki 20.-40. aastaseid inimesi, kes võiksid minu hinnangul kunagi Vene välispoliitikas kaasa rääkida," sõnas Liik Vene noortele pühendatud paneeldiskussioonil.

"See kogemus oli lummav. Minu esialgne järeldus on see, et me oleme liikumas pettumuselt võõrandumisele. Vanemad intervjueeritavad on Läänes pettunud, kuid noorem põlvkond leiab, et Lääs ei ole partner," sõnas mõttekoja Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR) teadur.

See oleks Liigi sõnul suur muutus, sest Lääs on olnud Venemaa jaoks sajandeid võrdluspunkt. "Samas ei mainita ka pööret Aasia või Euraasia suunas. See võib tähendada, et Venemaa pöördub endasse, mis ei pruugi olla ilmtingimata halb," sõnas ta.

Vene eksperdi sõnul ei ole Läänes pettunud venelaste pettumus revanšistlik. "Mõned ootasid, et Lääs aitab Venemaa välja selle Nõukogude-järgsest segadusest, ulatab käe ja tirib mülkast välja," ütles ta.

"Selgus aga, et Lääs edendas 1990. aastatel oma huve," lausus Liik.

Ta möönis, et tulevase välispoliitika paneb paika Kreml, ja avaldas kartust, et võib korduda 1990. aastatel toimunu.

"Vene liberaalid keskendusid 1990. aastatel riigi sisemisele reformimisele ja ei töötanud välja liberaalset välispoliitikat," ütles ECFR-i teadur.

Samas hoiatas Liik liigse üldistamise eest ja tõdes, et nooremaid venelasi võivad rohkem mõjutada isiklikud ja perekondlikud kogemused.

"Intervjueeritavatel oli väga selge idee Venemaast ja puudusid igasugused illusioonid. Nende hinnangul pole Venemaa demokraatiaks valmis," ütles ta.

Krimmiga seoses näitasime Läänele, et me ei ole lükata-tõugata, vahendas Liik usutletud venelaste mõtteid.

Liik võttis intervjueeritute hoiaku kokku kui "ebameeldiva status quo kaitsmine".