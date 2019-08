Venemaa jaoks on traditsioonilise perekonna mõiste säilitamine rahvusvahelistes õiguses üks välispoliitilisi prioriteete, ütles välisminister Sergei Lavrov.

"Me seisame traditsiooniliste väärtuste, pereväärtuste eest nii Euroopa Nõukogus kui Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE) vastustades katseid õõnestada traditsioonilist arusaamist perekonnast, jumala poolt antud arusaamist perekonnast ning sundida peale neoliberaalseid lähenemisi, mis lõhuvad iga tsivilisatsiooni moraalseid aluseid, sealhulgas ka Euroopa tsivilisatsiooni," rääkis Lavrov neljapäeval ülevenemaalisel noorte haridusfoorumil esinedes.

"Nii, et siin ma leian, et meie positsioon peab olema suunatud nende väärtuste kõige karmimale kaitsmisele ja rahvusvahelise õiguse dokumentides selliste mõistete sisseviimise mittelubamist, mis oleksid selles osas kahemõttelised," lisas Vene välisminister.

Lavrov rõhutas, et see on üks Venemaa prioriteete rahvusvahelisel areenil.