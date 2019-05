ISIS-e toetajatest vangid tapsid pühapäeva õhtul Dušanbe lähistel asuvas vanglas viis kinnipeetut ja kolm valvurit, teatas justiitsministeerium.

Mässu allasurumise käigus tapeti 24 IS-i liikmest vangi, veel 35 võeti kinni, pantvangid vabastati, edastas karistusamet, kelle teate kohaselt tapsid mässu algatajad kolm vanglatöötajat ja viis kaasvangi.

Tadžikistani võimud süüdistavad mässu korraldamises äärmusrühmitust ISIS. "Üks rahutuste vahetuid algatajaid oli Behruz Gulmurod, endise polkovniku, Süürias džihadistide poolel sõdinud Gulmurod Halimi poeg, samuti Fahriddin Gulov, Mahmudullo Šaripov ja Ruhullo Hasanov," edastas Tadžiki teabeagentuur Hovar pressiteenistuse teate.

"Ülalmainitud rühma liikmed tekitasid alguses kolmele parandusasutuse töötajale jõhkral viisil noahaavu (...), need hukkusid, vabastasid seejärel kaheksa kartsas viibivat kaasvangi, kes samuti kuulusid ISIS-esse," seisis teates.

"Seejärel tekitasid nad teiste vangide hirmutamiseks ränki noahaavu viiele vangile, (...), võttes neilt elu ja peksid seejärel julmalt läbi ja haavasid kümneid muid vange," seisis dokumendis.

Teates on samuti juttu, et mässus osalejad süütasid seejärel vanglahaigla ja võtsid mitu vangi pantvangi.

Ametkonna teatel "tehti seaduse alusel läbiviidud vastuoperatsioonis kahjutuks 24 selle rühma liiget, 35 muud võeti aga kinni. Pantvangi võetud isikud vabastati".

"Vanglas, kus kannab karistust pooleteist tuhat süüdimõistetut, taastati kord ning olukord on kontrolli all," kinnitas pressiteenistus.

Raadio Vaba Euroopa juhib samas tähelepanu sellele, et juhtunu käigus on saanud surma ka mitu vangi mõistetud opositsioonipoliitikut. Poliitikud kuulusid 2015. aastal keelustatud Islami Taassünni Erakonda, mida võimud on varemgi süüdistanud seotuses terrorismiga.

Väljaanne rõhutab samuti, et riigis, mida on juba 1992. aastast valitsenud autoritaarne president Emomali Rahmon, on võimude selliste teadete paikapidavust äärmiselt raske sõltumatult kontrollida.