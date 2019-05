Euroopa Parlamendi valimistel on Eestis oma hääle esmaspäeva õhtuks andnud 126 627 valijat, mis moodustab 14,3 protsenti valimisõigusega inimestest. Elektrooniliselt on hääletanud 94 558 inimest, jaoskondades on antud 32 069 häält.