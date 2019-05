ERR.ee otsesaates värskeid Turu-uuringute AS-i uuringutulemusi erakondade kohta kommenteerinud sotsioloog Juhan Kivirähk ütles, et Keskerakond võib saada veelgi vähem hääli, sest nende valijate hulgas on kindlalt valima minejaid vähem kui konkurentidel.

Kui teiste suuremate parteide valijatest lubab europarlamenti kindlalt valima minna 67-70 protsenti, siis Keskerakonna valijatest vaid 52 protsenti. Mis tähendab, et kui võtta aluseks ainult kindlalt valima mina lubajad, on Keskerakonna toetus vaid 15 protsenti. Sotsidel on see 23, Reformierakonnal 22, EKRE-l 12 ja Isamaal 10.

Konkreetsete kandidaatidega valimisnimekirjad Euroopa Parlamendi valimistel tõid suured muutused erakondade populaarsusedetabelisse - Marina Kaljuranna isiklik suur populaarsus kergitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna napilt mööda nii Reformierakonnast kui ka Keskerakonnast ning sotsid võivad saada europarlamendis kaks mandaati.

Kaljuranna kohta ütles Kivirähk, et tema lööks ainsana läbi ka üksikkandidaadina.

Ajakirjanik Anvar Samosti hinnangul teeb Kaljuranna ja Kaljulaidi edu murelikuks Reformierakonna, sest nad võtavad Reformierakonna valijaid.

Kivirähk lisas, et Raimond Kaljulaid nõrgendab ka Keskerakonna positsiooni.

Ajakirjanik Urmet Kook püstitas küsimuse, et keda võiks Marina Kaljurand enda tuules sotside teistest kandidaatidest sisse tõmmata. Kuna Indrek Tarandi isiklik toetus ei ole teiste sotside ees väga suur, arvas Kook, et Kaljuranna tuules sisse saaja pole sugugi kindel.

Samost ütles, et kui Kaljurand võtab kaks mandaati võib tekkida olukord, kus sisse saavad kaks täiesti uut nägu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaatide seas - Kaljurand ja Tarand.

Rääkides Reformierakonnast, ütles Urmet Kook, et kõrge isikliku toetuse tõttu võib Andrus Ansipi kõrval sisse saada mitte Taavi Rõivas, vaid temast nimekirjas tagapool olev Urmas Paet. EKRE puhul saab tema arvates ilmselt mandaadi Jaak Madison.

Samost lisas, et kui erakonna esimees Mart Helme ütleb, et tema ei lähe valituks osutudes Euroopa Parlamenti tööle, siis see demotiveerib kindlasti EKRE valijaid.

Koogi sõnul on EKRE valija riigikogu valimiste tulemuste ja valitsusse pääsuga nii rahul, et ei pruugi Euroopa Parlamendi valimistel välja tullagi. EKRE valijatele on ju Mart Helme olemine valitsuses kasulikum, kui et ta saadetakse üheks liikmeks enam kui 700-liikmelises europarlamendis, märkis Kook.

Samosti sõnul oli Marine Le Peni Eestisse toomine EKRE poolt tähelepanu mõttes produktiivne, aga tulemuse mõttes kontraproduktiivne, sest see tõstis pilti EKRE valijatele ebameeldivaid teemasid.

Isamaa kandidaatidest rääkides ütles Juhan Kivirähk, et Isamaa saab ilmselt seitsmenda mandaadi kui üldse. Riho Terras on Kivirähki sõnul Isamaa valijate jaoks uus nägu. Samost nõustus ja lisas, et Terras ei pruugi olla Isamaa valijateni jõudnud.

Kook märkis Eesti 200 kohta, et neil pole ilmselt šanssi kuue hulka mandaati saada. Samas leidis ajakirjanik, et eesti 200-l on pildil püsimiseks vaja europarlamendi valimiste kampaania kaasa teha ja tõehetk nende jaoks tuleb 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.

Kivirähk rõhutas, et erakonnad, kes kandideerivad poolikute nimekirjadega või üksikute nimedega, nende võimalused sisse saada on väga väikesed ja ilmselt sisse ei saa. Nad teevad seda rohkem tähelepanu saamiseks.