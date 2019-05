Oidekivi: Vene võimuparteiga suhtlejad peavad skandaalidega arvestama

Oidekivi, kes on olnud suursaadikuks Austrias, rääkis Eesti Televisiooni saates "Välisilm", et avalikuks tulnud videosalvestis, kus Austria Vabaduspartei (FPÖ) juht Heinz-Christian Strache lubas Vene oligarhi sugulasena esinenud naisele kampaaniatoetuse eest avalikke hankeid, on palju pikem, kui see lõik, millest räägitakse.

"Video pikkus on kuus-seitse tundi, väidetavalt on antud välja ainult üks osa sellest ja me ei tea, mis nendes teistes osades täpselt on," rääkis Oidekivi. "Video tundub klassikana, kus kaks majanduslikult kindlustatud meest lösutavad kuskil ruumis diivanil, taustal on värvilised pudelid ja nendega on tavapärasest lühema seelikuga vene keelt rääkiv tütarlaps."

Tähelepanu tuleb juhtida Oidekivi sõnul sellele, et videos oli jäädvustatud Johann Gudenus, kes on FPÖ paremtiiva esindaja ja käinud väga palju suvekursustel Venemaal ning käinud vaatlemas ka Venemaa poolt annekteeritud Krimmi nn referendumit.

Küsimusele, et miks video just nüüd välja tuli, vastas Oidekivi, et spekuleerida saab kõikide võimalustega ja vastustega. "See võib-olla seotud eelseisvate Euroopa Parlamendi valimistega, sest see kahjustab mitte ainult Austria Vabadusparteid, vaid mõjutab ka teisi sarnaseid liikumisi kogu Euroopas."

Ta nentis, et skandaaliga seoses FPÖ populaarsus Austrias ilmselt väheneb, kuid erakond kogub eelolevatel erakorralistel parlamendivalimistel kindlasti vähemalt 18 protsenti häältest. "Eks nad lakuvad haavu ja kerge see ei saa see neile olema, sest nende liidrid on saanud kahjustada."