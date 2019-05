Austria Vabadusparteisse (FPÖ) kuuluv siseminister Herbert Kickl on ametist vabastatud, ütles esmaspäeval liidukantsler Sebastian Kurz.

"Tegin presidendile ettepaneku siseminister vallandada," lausus Kurz pressikonverentsil pärast Austria Vabadusparteiga seoses vallandunud skandaali.

FPÖ uus juht transpordiminister Norbert Hofer hoiatas varem, et tema erakonna ministrid on Kickli vallandamise korral valmis oma ameti maha panema.

"Loobume valitsuskohtadest, kui siseminister Herbert Kickl sunnitakse lahkuma," ütles transpordiminister Hofer.

"Ma eeldan, et nii lähebki," tõdes Kurz, lisades, et sellisel juhul asendab ta kuni valimisteni vakantsed kohad ekspertide või kõrgete riigiametnikega.

FPÖ juht asekantsler Heinz-Christian Strache astus laupäeval tagasi seoses reedel Saksa ajakirjanduses avaldatud salvestustega, millel ta pakkus Vene oligarhi sugulasena esinenud naisele vastutasuks kampaaniatoetuse eest riigihankeid ning rääkis, kuidas poliitilisi annetusi on võimalik varjata.

Austria liidukantsler Sebastian Kurz on kutsunud korraldama uusi valimisi, meedia spekuleerib, et kantsler soovib ka parempopulistist siseministri Kickli tagasiastumist, kuna ta oli võimalike annetuste tegemise ajal FPÖ peasekretär. Strache eitas laupäeval, et erakond oleks saanud ebaseaduslikke annetusi.

"On selge, et Herbert Kickl ei saa ennast ise uurida," ütles Kurz esmaspäeval ajalehe Kurier teatel. Kantsleri sõnul olid salvestised viimane piisk reas Vabadusparteiga seotud skandaalides.

Skandaal sai alguse, kui Saksa väljaanded Der Spiegel ja Süddeutsche Zeitung avaldasid nende kätte jõudnud videosalvestise, kus paremäärmusluses süüdistatud Austria Vabaduspartei (FPÖ) juht Strache lubas Vene oligarhi sugulasena esinenud naisele kampaaniatoetuse eest avalikke hankeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

FPÖ on ka varem paistnud sageli silma hääleka Kremli-sõbralikkusega ning erakond sõlmis koostöölepingu Ühtse Venemaaga pärast Ukraina kriisi puhkemist. Austria senises valitsuses on FPÖ käes välis-, kaitse- ja siseministeerium ning murelike lääneriikide luureametnikud on seetõttu koostööd austerlastega piiranud.

Konservatiivset Austria Rahvaparteid (ÖVP) esindav liidukantsler Sebastian Kurz teatas nädalavahetusel, et valitsuskoostöö Vabadusparteiga ei saa enam jätkuda.

"Pärast kõiki neid vahejuhtumeid ei ole lihtsalt võimalik tavapärase elu juurde pöörduda. Pean ütlema - uued valimised ei ole meie soov, need on hädavajadus," märkis ta.

Austria president Alexander Van der Bellen pakkus välja ennetähtaegsete parlamendivalimiste korraldamise septembris.

Kreml: Austria skandaalil ei ole meiega mingit pistmist

Austria Vabadusparteid puudutaval korruptsiooniskandaalil, mis viis koalitsioonivalitsuse lagunemisele, ei ole Venemaaga mingit pistmist, teatas Kreml esmaspäeval.

"Sellel intsidendil ei ole ega saagi olla meiega mingit pistmist," ütles Kremli kõneisik Dmitri Peskov Venemaa esimeses ametlikus kommentaaris seoses skandaaliga.