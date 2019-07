BuzzFeed: salvestis paljastab, kuidas Salvini nõunik Moskvas salanõu peab

Kohtumine kolme itaallase ja kolme venelase vahel leidis aset eelmise aasta 18. oktoobril Mosva hotellis Metropol. Kuigi kohtumise eesmärgiks pidu olema miljardi dollari suurune naftalepe, tuleb vestlusest välja, kuidas õõnestada liberaalset demokraatiat ning luua uus, Moskva huvidega paremas kooskõlas olev Euroopa, kirjutab BuzzFeed. Väljaanne on avaldanud ka kogu helisalvestise lahtikirjutuse.

Vestlusest tuleb välja see, kuidas osapooled kavatsesid näha vaeva varjamaks asjaolu, et naftaleppe varjus pidi kümnete miljonite dollarite väärtuses Vene raha liikuma Kremli hääleka toetajana silma paistnud Salvini erakonnale.

See asjaolu vajas oskuslikku varjamist, sest parteide välismaine rahastamine on Itaalia seaduste kohaselt keelatud.

"Me soovime Euroopat muuta," selgitas kohtumisel Salvini pikaaegne nõunik Savoini, kes jäi fotokaamera ette ka õhtusöögil, mille Itaalia valitsus korraldas eelmisel nädalal Roomat külastanud president Vladimir Putinile. "Uus Euroopa soovib olla lähedane Venemaaga, sest me soovime oma suveräänsust," lisas Savoini.

Salvini, keda kohtumisel osalenud venelased nimetasid ka "Euroopa Trumpiks", kokkusaamisest hotellis Metropol osa ei võtnud, kuigi ta oli samuti selle hetkel Moskvas visiidil. Eelmisel päeval oli ta kusjuures pidanud Moskvas kõne, kus mõistis taas kord hukka Euroopa Liidu Venemaa-vastased sanktsioonid.

Kuigi BuzzFeed pole praeguseks suutnud tuvastada Metropoli kohtumisel osalenud venelaste isikuid, annab helisalvestise sisu selgelt mõista, et kõrged ametikandjad Venemaa ladvikus olid läbirääkimistest teadlikud.

Salvini on varem korduvalt eitanud, et tema erakond on saanud välismaalt rahalist toetust. Kuigi hetkel pole teada, kas rahastamisplaan ka reaalselt teoks tehti, tõstatab helisalvestis detailsete läbirääkimistega küsimuse, kas tegu võib olla Itaalia seaduste rikkumisega.

BuzzFeed märgib artiklis, et helisalvestis näitab ka seda, kuidas Venemaa kasutab ärisektorit selleks, et endale lääneriikides liitlaste võrgustikku luua. Juhtum olevat vaid üks detail Venemaa laiemas tegevuses, millega seoses on pälvinud tähelepanu teised Euroopa äärmuslased või protestiliikumised nagu Marine Le Peni erakond Prantsusmaal, AfD Saksamaal, Austria Vabaduspartei ning ka Brexiti-kampaania rahastaja Arron Banks.

Tund ja 15 minutit kestnud vestluse kohaselt pidi suur Venemaa naftafirma müüma Itaalia naftafirmale Eni 1,5 miljardi dollari eest kütust. Ostmine ja müük toimuks vahendajate kaudu ning tehingu raames rakendataks soodushinda. Ning soodushinnast tulenev summa ehk umbes 65 miljonit dollarit oleks olnud see, mis vahendajate kaudu lõpuks Salvini parteile laekuks. Osalejate jutust tuleb välja, et tehingu esimeseks eesmärgiks ongi luua mehhanism, mille abil Venemaa saaks enne Euroopa Parlamendi valimisi Liigat toetada.

Kohtumisest endast on varem kirjutanud ka Itaalia meedia, näiteks ajakiri L'Espresso käesoleva aasta veebruaris. Tookord nimetas Salvini pressiesindaja jutt kohtumisest fantaasiateks ning Savoini ütles Kremli väljaandele Sputnik, et tema pole mingitest sellistest läbirääkimistest osa võtnud. Helisalvestisel aga ütleb Savoini enda kohta, et just tema on ühenduslüliks Itaalia ja Vene poolte vahel ning et kaks ülejäänud itaallast on lihtsalt tema partnerid.

Kui Buzzfeed esmaspäeval Savoini poole uuesti kommentaari saamiseks pöördus, kirjutas viimane e-kirja teel, et tal pole aega, mida selliste asjade peale raisata, ning vajadusel kommenteerib teemat tema advokaat. Savoinilt ega ka tema advokaadilt mingit muud kommentaari ei laekunud. Samuti pole õnnestunud kommentaari saada Salvinilt.