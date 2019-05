Skandaal sai alguse, kui Saksa väljaanded Der Spiegel ja Süddeutsche Zeitung avaldasid nende kätte jõudnud videosalvestise, kus paremäärmusluses süüdistatud Austria Vabaduspartei (FPÖ) juht Strache lubas Vene oligarhi sugulasena esinenud naisele kampaaniatoetuse eest avalikke hankeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Endiselt pole aga selge, millistel asjaoludel see video filmiti ja kuidas see täpsemalt meediasse jõudis.

FPÖ on ka varem paistnud sageli silma hääleka Kremli-sõbralikkusega ning erakond sõlmis koostöölepingu Ühtse Venemaaga pärast Ukraina kriisi puhkemist. Austria senises valitsuses on FPÖ käes välis-, kaitse- ja siseministeerium ning murelike lääneriikide luureametnikud on seetõttu koostööd austerlastega piiranud.

Konservatiivset Austria Rahvaparteid (ÖVP) esindav liidukantsler Sebastian Kurz teatas, et valitsuskoostöö Vabadusparteiga ei saa enam jätkuda.

Kurzi sõnul on ta Austria presidendiga selles täiesti ühel meelel.

"Me leppisime kokku, et pärast kõiki neid vahejuhtumeid ei ole lihtsalt võimalik tavapärase elu juurde pöörduda. Pean ütlema - uued valimised ei ole meie soov, need on hädavajadus," märkis ta.

Presidendi hinnangul tuleb riigi stabiilsuse huvides uute valimistega kiirustada. "Usalduse taastamine, uus algus, peab juhtuma ruttu, nii kähku, kui põhiseadus seda võimaldab," sõnas Van der Bellen.

Poliitikavaatlejate hinnangul Vabaduspartei toetus skandaali tõttu kindlasti langeb, langus aga ei pruugi olla väga suur, sest tegu on Euroopa ühe vanima nn parempopulistliku parteiga, millel on aja jooksul välja kujunenud kindel toetajaskond. Hetkel näitavad arvamusküsitlused, et Austrias on kindlal esikohal Kurzi ÖVP, vahendas Politico.

Mõned vaatlejad usuvad, et Austrias juhtunu ei vähenda mitte ainult Vabaduspartei toetajaskonda, vaid nõrgendab toetust nn parempopulistidele kogu Euroopas, sest esmakordselt on nüüd kõigile näha, et Venemaa tõesti üritab parempopulistide kaudu Euroopa poliitikat mõjutada. Analüütikud on aga üsna veendunud, et kirstunaela Euroopa parempopulismile sellest videost kindlasti ei saa. Seda enam, et salvestisel ainult arutletakse ning mingeid konkreetseid otsuseid ei langetata, seega pole videos nähtav ka otseselt kuidagi kuritegelik.

Skandaali tõttu ei osalenud FPÖ esindaja laupäeval Milanos toimunud üritusel, kus olid Itaalia asepeaministri Matteo Salvini kutsel koos paljud Euroopa euroskeptilised ja parempopulismis süüdistatud parteid, et arutada uue fraktsiooni moodustamist Euroopa Parlamendis.