USA meedia allikate kohaselt on USA president Donald Trump öelnud kaitseministri kohusetäitjale Patrick Shanahanile ja mitmetele kõrgetele ametnikele, et ta soovi, et tema "maksimaalse surve" kampaania Iraani vastu areneks edasi reaalseks sõjaks. Samuti on ajakirjanduses mainitud, et USA ja Iraan on teineteist käsitlevaid luureandmeid valesti tõlgendanud.

Trumpi sõnadest julgeolekuametnikele kirjutas ajaleht New York Times oma administratsiooni allikatele viidates, vahendas Axios.

Rahvusliku julgeoleku nõunik John Bolton ja välisminister Mike Pompeo on viimasel ajal rääkinud Iraani rünnakuplaanidest ja hoiatanud, et USA vastab vajadusel "järeleandmatu jõuga". Kuna USA on paralleelselt nende avaldustega saatnud piirkonda ka lennukikandja ja strateegilised pommituslennukid, on viimasel ajal mitmel pool - näiteks USA Euroopa liitlaste seas - tekkinud tõsine hirm võimaliku sõjalise konflikti pärast.

Trumpile on olnud aga pikemat aega vastumeelne suurem sõjaline seotus Lähis-Idaga - näiteks tema ootamatu teade Süüriast tagasitõmbumise kohta eelmise aasta lõpus - ning värsked andmed administratsiooni allikatelt justkui kinnitavad, et ka praegune vastasseis Iraaniga pole erandiks.

Seega paistab hetkel, et Trumpi administratsiooni eesmärgiks on Iraani majandust sanktsioonide abil sandistada, ning Washington on rõhutanud, et kampaania jätkub hetkeni, mil Iraan asub oma käitumist ulatuslikult muutma. Samas pole hetkel mingeid märke, et Teheranil oleks plaanis mingil viisil taganeda.

New York Times ja Wall Street Journal kirjutavad ka seda, et äsjane ähvarduste ja sõjaliste sammude jada sai alguse sellest, et USA luureandmete kohaselt oli Iraan paigutanud Pärsia lahes laevadele rakette, millega saaks anda lööke USA üksuste või oluliste liitlaste pihta.

Samuti laekus Washingtonile luureandmeid, et Iraan võib tulistada kaubalaevu või et Iraani toetatud relvarühmitused võivad teha rünnakuid Iraagis asuvate USA üksuste vastu. Pentagonis tõlgendati seda kui Iraani strateegia muutumist, sest varem on Teheran keskendunud oma vägesid liigutades kaitsestrateegiale, kuid nüüd justkui oleksid kavandamisel ka rünnakud. Sellise tõlgenduse eestvedajateks olevat olnud just karmimat hoiakut toetavad nõunik Bolton ja välisminister Pompeo.

Samas on nendesse väidetesse suhtunud skeptiliselt paljud Iraagi ja Euroopa luureametnikud. Ka USA kongressis on mõlemad parteid veel äraootaval ja pigem skeptilisel seisukohal.

Skeptikud on rõhutanud, et isegi kui satelliidifotod on ehtsad, ei tähenda see ilmtingimata, et Iraan valmistub rünnakuks, sest USA-poolne surve on sundinud Teherani ka oma senist kaitsevõimekust tõhustama.

Wall Street Journal nendibki oma artiklis, et vastastikused sõjalised sammud tulenevad just sellest, et Washington ja Teheran on teineteist puudutavaid luureandmeid valesti tõlgendanud.

Ajaleht Guardian omakorda kirjutab, et Iraani üheks mõjuvõimsamaks isikuks olev kindral Qassem Suleimani käis hiljuti Iraagis, kus olevat öelnud Teherani liitlastele, et need valmistuksid kaudseks sõjategevuseks.