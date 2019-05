Möödunud laupäeval tähistati roheliste rattaretke enam kui 2000 osalise poolt Muhu tammist pisut Saaremaa poole "õ" ja "ö" tähe piir. Ettevõtmine tehti emakeele aasta raames just emakeele toetuseks.

Kui keeleinspektsioon märkide püstitamisel probleemi ei näinud, siis maanteeamet oma kooskõlastust sellele ei andnud.

"Maanteeamet ei saa anda nõusolekut tähistada liikluskorraldusvahenditega teatud piirkonna keelekasutuse eripära või muid piirkonna iseärasusi, sest see ei ole liikleja jaoks liiklusohutuse seisukohast primaarne informatsioon," teatas ameti alalise liikluskorralduse rakenduskoordinaator Andrus Prükk Saaremaa vallale teisipäeval saadetud kirjas.

Maanteeamet on seisukohal, et juba täna on olukord kus riigiteede ääres ja vahetus läheduses on liiga palju liiklemist häirivaid infokandjaid, mis tähendab, et liiklemiseks vajalik oluline informatsioon võib jääda tähelepanuta.

"Liikluskorraldusvahendite eesmärk on kehtestada teatav liikluskord, teavitada liiklejat liiklusohust või aidata liikluses orienteeruda," märkis Prükk.

Maanteeamet soovitas piirkonna iseärasustest tulenevat infot kasutada parklates või puhkekohtades olevatel liiklusteabe või infotahvlitel ning võimalusel kaaluda vastava info kuvamist liiklusväliste teabevahenditena.