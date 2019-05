Kaliningrad katsetab sel nädalal iseseisvat elektrisüsteemi

Üks Nõukogude Liidu jäänukitest on peagi kadumas, kui Venemaa ja Balti riigid on elektrivõrgud teineteisest eraldavad, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat (HS).

Balti riikide eesmärgiks on liituda Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga aastaks 2025. Venemaa on aga oma eraldumist puudutavate ettevalmistustega kiiremas tempos edasi liikumas - aasta jooksul on valminud kolm uut elektrijaama, mille abil on oblast nüüd elektriga varustamisel teoorias iseseisev. Reedest alates ongi Vene võimudel plaanis katsetada seda ka praktikas (katsetus algas laiemalt juba kolmapäeval - Toim.).

Balti riikides jälgitakse Kaliningradi testi tähelepanelikult.

"Kui Kaliningradi desünkroniseerimiskatse õnnestub, siis võime lõplikult öelda, et Venemaa Föderatsioon, Kaliningradi piirkond ja sealhulgas selle elektrisüsteem toimivad Balti riikidest sõltumata," nentis Eesti riikliku võrgufirma juht Taavi Veskimägi HS-ile antud kommentaaris.

"Oleme olukorras, kus meie jaoks on riskid suurenenud. Oleme sõltuvad Venemaast, kuid Venemaa ei sõltu enam meist," lisas Veskimägi.

Elering allkirjastas äsja liitumislepingu koos tehniliste tingimuste lisaga Eesti ja teiste Balti riikide elektrisüsteemi ühendamiseks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga.