Valgevene president Aleksandr Lukašenko sõnul on tema riigil juba ajalooliselt vastutus Venemaale kuuluva Kaliningradi oblasti ees.

Minsk on juba nõukogude ajast kandnud Kaliningradi oblasti eest suuremat vastutust kui Moskva, ütles Lukašenko esmaspäeval peetud kohtumisel Kaliningradi oblasti kuberneri Anton Alihhanoviga.

Valgevene liider viitas, et juba Nõukogude Liidu ajal oli kõige kõrgemal tasemel palju juttu sellest, et ühendada Kaliningradi oblast Valgevenega NSV-ga.

Venemaa Kaliningradi oblast on riigi läänepoolseim piirkond Läänemere kagurannikul. Seda eraldab Venemaa muust territooriumist kirdes ja idas Leedu ja Valgevene. Lõunas piirneb oblast Poolaga. Oblastil on läänes pääs avamerele ja Visla lahele, põhjas Kura lahele. Oblasti pindala on 15 000 ruutkilomeetrit ja seal elab hinnanguliselt miljon inimest.

Oblasti territooriumi moodustab kunagise Ida-Preisimaa põhjaosa, mis enne Teist maailmasõda kuulus Saksamaale.

Seoses võiduga Natsi-Saksamaa üle Teises maailmasõjas annekteeris Nõukogude Liit territooriumi ja asustas sinna oma kodanikud. Tänapäeval seal sisuliselt enam sakslasi ei ela.

Venemaa ja Valgevene suhted on viimasel ajal taas rahvusvahelise avalikkuse suurema tähelepanu all, kuna arvatakse, et Moskva võib teha katset kahe riigi ühendamiseks, mis annaks president Vladrimir Putinile formaalse võimaluse oma ametiaega Kremlis pikendada.