Peaaegu viiendik Eesti mahajäetud ehitistes toimuvatest tulekahjudest puhkeb Kohtla-Järvel. Kuna omavalitsusel on raha üksnes tondilosside järkjärguliseks lammutamiseks, on suuremate õnnetuste ärahoidmisel lootus vaid inimeste teadlikkuse tõstmisel.

Sel nädalal sai häirekeskus väljakutse Kohtla-Järve Sompa linnaossa, kus põles mahajäetud kolmekorruseline maja, mis on ka varem tules kannatada saanud.

Eelmisel aastal pidid päästjad Ida-Virumaal kustutama mahajäetud hoonetes tulekahju 85 korral, neist koguni 41 korda sõideti Kohtla-Järvele. Näiteks kogu Lääne-Virumaa peale oli selliseid põlenguid 11 ja kogu Eesti peale oli see arv 217.

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko nentis, et majade lammutamine on kallis. Eelisjärjekorras lammutatakse need majad, kus kõik korterid on munitsipaalomanduses. Sel aastal on plaanis lammutada Sompas maja aadressil Humala 11.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim ütles, et päästjad on Ida-Virumaal kandnud registrisse 367 mahajäetud hoonet, neist 77 asuvad Kohtla-Järvel.

Viimati põlenud Aruserva tänava maja muudab ohtlikumaks see, et hoonest on saanud prügijaam.

Päästjad on Kohtla-Järvel linnavalitsusele kui maja omanikule teinud ettekirjutuse, et hiljemalt augustiks peavad olema vähemalt sissepääsud suletud. Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko sõnul on akende ja uste ette laudade löömisest vähe kasu, sest kuna Sompa linnaosas on palju ahjuküttega maju, siis seniste kogemuste põhjal varastatakse lauad juba paigaldamisjärgsel päeval ära.