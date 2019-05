ERR Bonnis: Saksamaal on eurovalimistel teiseks tõusmas rohelised

Bonni linnas võib näha üsna palju jalgrattaid. Keskkonnateemad lähevad sakslastele korda ka Euroopa Parlamendi valimistel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saksamaal prognoositakse valimisvõitu kristlikele demokraatidele, teiseks võivad sotsiaaldemokraatide asemel tõusta rohelised. Euroopa Parlamendis siiani tõlgina töötanud roheliste kandidaat Alexandra Geese on saadikuks tõusmise piiril.

"Praegu nad ütlevad, et meie toetus on 19 protsenti ja mul on vaja 18 protsenti, nii et tõenäoliselt ma olen valitud, aga ma ei tea, kas arvamusküsitlused on korrektsed," rääkis Geese.

Ta tegi lühikokkuvõte Saksamaa roheliste programmist: "Taastuvenergeetika, CO 2 heitmete kärpimine, söekaevanduste kinnipanek Saksamaal. Me peame muutma oma liiklusmustreid, me peame saama autod tänavatelt ära ja peame tegema ruumi ratastele, bussidele ja rongidele. Meil on kindlasti vaja CO 2 maksu. Ja me peame muutma põllumajanduspoliitikat - see on väga tähtis ja see on üks Euroopa Liidu ülesanne."

Geese ütles, et üksnes taastuvenergeetika ei ole lahendus veel homme, aga selles suunas tuleb liikuda.

Bonni ülikooli Euroopa integratsiooniuuringute keskuse teadur Robert Stüwe leiab, et seekordset kampaaniat vedas kodanikuühiskond.

"Kõige huvitavam oli, et mitte parteid ei tõstatanud teemasid, vaid kodanikuühiskond. Näiteks kliimaprotestid, Reeded Tuleviku Nimel liikumine, mis on viinud intensiivse diskussioonini CO 2 maksu üle Saksamaal. Ja teine teema, mis väärib nimetamist, on üleslaadimisfiltrid - me oleme arutlenud interneti üleslaadimisfiltrite üle," selgitas Stüwe.

"Aktuaalse kaamera" kaamera ette sattunud Bonni elanikest õhkub iseäranis palju Euroopa-usku.

"Euroopa riikide ühtsus, et me räägiksime ühel häälel näiteks Ameerika ja Hiinaga," märkis Stefan.

"Et maailmas säiliks rahu. See on kõige tähtsam. Mina olen sõja laps - ma sündisin 1945. aastal. Ma tahaksin, et meie lapsed ja lapselapsed sõda ei näeks," ütles Hildegard.

Valimistest osavõtt oli Saksamaal eelmisel korral üle keskmise ehk üle 48 protsendi.