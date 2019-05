ERR Vilniuses: presidendivalimised on Leedus eurovalimistest märksa tähtsamad

Presidendikandidaadid on endine Leedu SEB panga ökonomist Gitanas Nauseda ja endine rahandusminister Ingrida Šimonyte, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Šimonyte võitis esimese vooru napi, 0,3 protsendiga Nauseda ees, mis tähendab, et kandidaatide populaarsus on äärmiselt tasavägine.

Öeldakse, et tulemuse otsustavad maapiirkondades ja väikelinnades elavad inimesed, kelle lemmikkandidaat peaminiser Saulius Skvernelis ei pääsenud edasi teise vooru.

Valimispäeval anti Leedu valijatele kaks valimissedelit, neist ühe peal on presidendikandidaatide nimed ja teisel Euroopa Parlamendi valimistel osalevad nimekirjad.

Presidendivalimised on leedulastele märksa olulisemad kui europarlamendi valimised.

"Mind ei huvita need sama palju kui presidendivalimised ja mul ei ole ka sama palju informatsiooni nende kohta," ütles Jurga.

"Mul ei ole oma arvamust, sellepärast ma ka ei valinud europarlamenti. Ei ole selliseid inimesi, kellele oleksin oma hääle andnud," sõnas Donatas.

"Ma arvan, et Euroopa Parlamendi valimised on väga tähtsad, sest maad võtab euroskeptitsism. Kõlavad sellised mõtted nagu Euroopa Liit oleks vaja lammutada, see on midagi halba jne. Ma arvan, et on vaja hääletada nende poolt, kes ei taha, et Euroopa Liit laguneks, vaid oleks veelgi tugevam. Isegi need 11 Leedu häält on väga tähtsad," rääkis Romas.

Leedu presidendivalimiste võitja peaks selguma pärast südaööd.

Vilniuses viibinud ERR-i ajakirjanik Kadri Põlendik ütles, et Leedus oli valimisaktiivsus kokku 53 protsenti.

"See võib-olla natuke kurvastab Ingrida Šimonyte toetajaid, kes lootsid, et need inimesed, kelle kandidaat teise vooru ei saanud, ei tule täna välja ja selle võrra on Šimonytel rohkem tõenäosust võita. Kuna arvatakse, et need inimesed, kelle kandidaat ei saanud teise vooru, hääletavad pigem Nauseda poolt," selgitas Põlendik.