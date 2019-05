ERR Vilniuses: analüütikute hinnangul aitasid Nausedal võita protestihääled

Leedu presidendiks valiti poliitilise kogemuseta endine ökonomist Gitanas Nauseda, kes sai 66 protsendi valijate hääled. Analüütikute hinnangul aitas Nauseda võidule kaasa see, et paljud valijad hääletasid Ingrida Šimonyte vastu.

Nauseda pidas oma võidukõne juba kell 23, kui kõik valimisjaoskonnad polnud veel tulemusi edastanud, vahendas "Aktuaalne kaamera". Ta kordas üle oma kampaania peamised loosungid.

"Minu ülesanne on nüüd ühiskond jälle kokku liita ja tuua kokku ka erakonnad, et saavutada Leedu jaoks olulised eesmärgid. Seda on väga raske saavutada, aga ma arvan, et see on tehtav," rääkis Nauseda.

Analüütikute hinnangul aitas Nausedal võita asjaolu, et vastaskandidaati Ingrida Šimonytet toetasid konservatiivid, kes ühest küljest on Leedus väga populaarsed, aga teisalt ka väga vihatud.

"Need, kes hääletasid esimeses voorus teiste kandidaatide poolt, hääletasid seekord Šimonyte vastu. Ainult konservatiivide toetajad ja võib-olla ka liberaalide toetajad hääletasid tema poolt. Seega ta ei suutnud selle kahe nädala jooksul oma toetajate hulka kasvatada," selgitas välispoliitika õppejõud Margarita Šešelgyte.

Leedu poliitikas on aga ärevad ajad. Koalitsiooni moodustanud Talurahva ja Toheliste Liit hävis nii presidendivalimistel kui ka Euroopa Parlamendi valimistel.

"Valitsus muutub, see on juba selge. Nauseda on öelnud, et tahab osa ministreid välja vahetada. Peaminister Saulius Skvernelise poliitiline saatus on ka ebakindel. Leedus ei ole draama veel lõppenud ja ma arvan, et järgnevatel nädalatel näeme poliitikas palju liikumisi," ütles suhtekorraldusspetsialist Mykolas Katkus.