Suurima hüvitise - üle 100 000 euro - saab 15 aastat Euroopa Parlamendis töötanud Tunne Kelam, üle 68 000 euro peaks saama Indrek Tarand, alla 10 000 saab Igor Gräzin.

Vastavalt Euroopa Parlamendi liikmetele makstavate tasude ja hüvitiste korrale on europarlamendi liikmel ametiaja lõppemisel õigus saada palgaga võrdset üleminekutoetust, mida makstakse nii mitu kuud, kui mitu aastat kestis tema ametiaeg parlamendiliikmena, kuid mitte rohkem 24 kuud. Kui endine parlamendiliige saab koha mõnes teises parlamendis või avalikus teenistuses, arvestatakse sealt saadav palk üleminekutoetusest maha. Kui parlamendiliikmel on õigus ka vanadus- või invaliidsuspensionile, ei ole tal õigust saada nii pensioni kui ka üleminekutoetust, vaid ta peab valima ühe neist.

Parlamendiliikme brutokuupalk on alates 1. juulist 2018 olnud 8757 eurot ja 70 senti, millest pärast EL-i maksu ja kindlustusmaksete mahaarvamist jääb 6824 eurot ja 85 senti. Lisaks on enamik liikmesriike kehtestanud nõude, et Euroopa Parlamendi liige peab maksu maksma ka oma koduriigile.

Seega on pikima staažiga ehk alates 2004. aastast europarlamenti kuulunud Tunne Kelamil õigus saada 15 kuud 6825-eurost tasu ehk kokku 102 375 eurot.

Alates 2009. aasta septembrist europarlamendi liikmena töötanud Indrek Tarandil on õigus saada sama hüvitist kümme kuud ning eelmise aasta septembrist eurosaadikuks saanud Igor Gräzinil üks kuu. Tänavu aprillist Euroopa Parlamenti kuulunud Hannes Hansol selle korra põhjal üleminekuhüvitiseks alust ei ole.

Ülevaade eurosaadikute muudest hüvitistest

Lisaks palgarahale makstakse Euroopa Parlamendi liikmetele majutuse ja muude kaasnevate kulude eest iga tööga hõivatud päeva eest 320-eurost päevaraha, välisvisiitidel makstakse 160-eurost päevaraha ning täiendavalt hotellikulud.

Igal parlamendiliikmel on õigus saada maksimaalselt iga kuu kuni 4513 euro ulatuses üldkulude hüvitist, mis on mõeldud kulutuste katmiseks oma valimisriigis, näiteks oma büroo haldamise kulud, telefoni- ja postikulud ning arvuti- ja telemaatikaseadmete ostmise, kasutamise ja hooldusega seotud kulud.

Euroopa Parlamendi liikmele on mõeldud veel ka 24 943 eurot kuus selleks, et palgata omale isiklikke assistente kas Euroopa Parlamendi juures või koduriigis, kusjuures oma kodumaal kohalike assistentide tasustamiseks võib kasutada kuni kolmveerandi sellest eelarvest. Üks parlamendiige tohib tööle võtta kuni kolm, eritingimustel kuni neli registreeritud assistenti. Vastavalt Euroopa Liidu reeglitele ei või Eestis kohalike assistentide maksimaalne brutopalk täistööajaga töötamisel keskmise summana kuus ületada 3324 eurot.

Lisaks kaetakse suures osas eursaadikute töised reisikulud ning põhimääruse kohaselt on endistel parlamendiliikmetel õigus saada alates 63. eluaastast vanaduspensioni. Pension moodustab 3,5 protsenti palgast täidetud mandaadi iga täisaasta eest, kuid kokku mitte rohkem kui 70 protsenti. Pensioni makstakse Euroopa Liidu eelarvest.