Oma tulevikuplaanidest ERR-ile rääkides ütles Gräzin, et kavatseb suurendada oma koormust õppejõuna ülikoolis, kus praegu on ta ametis veerand kohaga. lisaks on tal plaanis lahti kirjutada üks uurimistöö.

"Usuteaduste Instituudis on jäänud õppida veel üks aasta, samuti koguduse ja kogukonna tegevused," ütles Gräzin.

Reformierakonnast välja astunud Gräzinist sai Euroopa Parlamendis Kaja Kallase asendusliige. Mais kandideeris ta Euroopa Parlamenti Keskerakonna nimekirjas, kuid ei osutunud valituks. Gräzinil puudub võimalus naasta riigikogu liikme kohale.

Poliitikas kavatseb ta jätkata, esialgu Keskerakonna juures, kuigi ta selle liikmeks pole astunud. "Olen Keskerakonnas parempoolsel tiival," sõnas Gräzin. Ta lisas, toetab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) vaateid, kuid nendega praegu liikuma ei kipu.

"EKRE-s olijad on minu jaoks praegu liiga noored ja käredad. Iga asja kallal ei tasu plõksida ja möliseda," lausus Gräzin. Ta nentis, et on kujundlikult võttes hetkel Keskerakonnast EKRE-sse läinud Peeter Ernitsa asendusliige.

Reformierakonda tagasi ei lähe Gräzin enda sõnul kindlasti. "Reformierakonnast on saanut sotsialistlik erakond, puhta punased," ütles Gräzin ja nimetas erakonna juhti Kaja Kallast komsomolisektetäriks.

Gräzin on mullu sügisest käinud jutlustamas kümnekonnas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) koguduses. Pärast Usuteaduste Instituudi lõpetamisest saab temast diakon ehk vaimuliku abiline. Milliseks tema karjäär vaimulikuna saab olema, on Gäzini sõnul hetkel vara öelda.